Как приготовить кабачковые оладьи: простой рецепт полезного завтрака

Оладьи из кабачков — это отличный выбор для завтрака. Они просты в приготовлении, аппетитны и содержат только полезные ингредиенты. Делимся классическим рецептом кабачковых оладий.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Куриное яйцо — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика.

Растительное масло — 3–6 ст. л. (для жарки).

Соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление

Очистите кабачки от кожуры и натрите их на крупной тёрке. Добавьте к ним измельчённый чеснок и куриное яйцо. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Приправьте тесто солью, перцем и специями по вкусу. Снова перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Сформируйте небольшие оладьи с помощью столовой ложки и выложите их на сковороду. Оставляйте между оладьями небольшое расстояние. Обжаривайте оладьи до золотистой корочки с каждой стороны (примерно 1,5–3 минуты). Переворачивайте их аккуратно, чтобы не повредить форму. Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Продолжайте готовить оладьи, пока не закончится тесто.

Теперь у вас есть простой и сытный завтрак, который можно подавать с различными соусами или сметаной.

Время приготовления: 30 минут.

Калорийность: 139 ккал на 100 г.