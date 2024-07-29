Как приготовить кабачковые оладьи: простой рецепт полезного завтрака

Оладьи из кабачков — это отличный выбор для завтрака. Они просты в приготовлении, аппетитны и содержат только полезные ингредиенты. Делимся классическим рецептом кабачковых оладий.
Ингредиенты
- Кабачки — 2 шт.
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика.
- Растительное масло — 3–6 ст. л. (для жарки).
- Соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление
- Очистите кабачки от кожуры и натрите их на крупной тёрке. Добавьте к ним измельчённый чеснок и куриное яйцо. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
- Приправьте тесто солью, перцем и специями по вкусу. Снова перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Сформируйте небольшие оладьи с помощью столовой ложки и выложите их на сковороду. Оставляйте между оладьями небольшое расстояние.
- Обжаривайте оладьи до золотистой корочки с каждой стороны (примерно 1,5–3 минуты). Переворачивайте их аккуратно, чтобы не повредить форму.
- Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Продолжайте готовить оладьи, пока не закончится тесто.
Теперь у вас есть простой и сытный завтрак, который можно подавать с различными соусами или сметаной.
Время приготовления: 30 минут.
Калорийность: 139 ккал на 100 г.