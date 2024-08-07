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Как приготовить маринованные яблоки: простой рецепт вкусной закуски

Светлана Соколова
07 августа 2024
Фото: eda-land.ru

Хотите разнообразить свои заготовки на зиму? Попробуйте приготовить маринованные яблоки — это простая в приготовлении и очень вкусная закуска. В этом рецепте мы поделимся с вами пошаговым рецептом приготовления этого фруктового блюда.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг;
  • Уксус 9% – 2 ст. л.;
  • Сахар – 3 ст. л.;
  • Соль – по вкусу;
  • Лавровый лист – 1–3 шт.;
  • Гвоздика – по вкусу;
  • Корица молотая – 1 ч. л. или по вкусу;
  • Вода – 1 л.

Способ приготовления:

  1. Начните с подготовки яблок. Вымойте их, разрежьте на половинки и удалите плодоножки и сердцевины.
  2. Налейте воду в кастрюлю или сотейник и доведите её до кипения. Затем опустите яблоки в кипяток на 2–3 минуты, после чего откиньте их на дуршлаг.
  3. Подготовьте банки для маринования. Для этого тщательно вымойте их и простерилизуйте. На дно банок положите гвоздику и лавровый лист. Затем плотно уложите яблоки.
  4. Залейте яблоки кипятком и оставьте на 5 минут под неплотно закрытой крышкой. После этого слейте воду обратно в кастрюлю или сотейник.
  5. Добавьте в воду сахар, соль и корицу. Доведите маринад до кипения и снимите его с огня. Затем добавьте уксус и перемешайте. Пена должна осесть, а бурление прекратиться.
  6. Залейте маринадом яблоки в банках, закатайте их крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки полотенцем и дайте им остыть при комнатной температуре.

Теперь вы знаете, как приготовить вкусные маринованные яблоки! Время приготовления составляет около 30 минут, а калорийность — примерно 67 ккал на

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