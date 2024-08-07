Как приготовить маринованные яблоки: простой рецепт вкусной закуски

Хотите разнообразить свои заготовки на зиму? Попробуйте приготовить маринованные яблоки — это простая в приготовлении и очень вкусная закуска. В этом рецепте мы поделимся с вами пошаговым рецептом приготовления этого фруктового блюда.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 кг;
- Уксус 9% – 2 ст. л.;
- Сахар – 3 ст. л.;
- Соль – по вкусу;
- Лавровый лист – 1–3 шт.;
- Гвоздика – по вкусу;
- Корица молотая – 1 ч. л. или по вкусу;
- Вода – 1 л.
Способ приготовления:
- Начните с подготовки яблок. Вымойте их, разрежьте на половинки и удалите плодоножки и сердцевины.
- Налейте воду в кастрюлю или сотейник и доведите её до кипения. Затем опустите яблоки в кипяток на 2–3 минуты, после чего откиньте их на дуршлаг.
- Подготовьте банки для маринования. Для этого тщательно вымойте их и простерилизуйте. На дно банок положите гвоздику и лавровый лист. Затем плотно уложите яблоки.
- Залейте яблоки кипятком и оставьте на 5 минут под неплотно закрытой крышкой. После этого слейте воду обратно в кастрюлю или сотейник.
- Добавьте в воду сахар, соль и корицу. Доведите маринад до кипения и снимите его с огня. Затем добавьте уксус и перемешайте. Пена должна осесть, а бурление прекратиться.
- Залейте маринадом яблоки в банках, закатайте их крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки полотенцем и дайте им остыть при комнатной температуре.
Теперь вы знаете, как приготовить вкусные маринованные яблоки! Время приготовления составляет около 30 минут, а калорийность — примерно 67 ккал на