Как приготовить маринованные яблоки: простой рецепт вкусной закуски

Хотите разнообразить свои заготовки на зиму? Попробуйте приготовить маринованные яблоки — это простая в приготовлении и очень вкусная закуска. В этом рецепте мы поделимся с вами пошаговым рецептом приготовления этого фруктового блюда.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг;

Уксус 9% – 2 ст. л.;

Сахар – 3 ст. л.;

Соль – по вкусу;

Лавровый лист – 1–3 шт.;

Гвоздика – по вкусу;

Корица молотая – 1 ч. л. или по вкусу;

Вода – 1 л.

Способ приготовления:

Начните с подготовки яблок. Вымойте их, разрежьте на половинки и удалите плодоножки и сердцевины. Налейте воду в кастрюлю или сотейник и доведите её до кипения. Затем опустите яблоки в кипяток на 2–3 минуты, после чего откиньте их на дуршлаг. Подготовьте банки для маринования. Для этого тщательно вымойте их и простерилизуйте. На дно банок положите гвоздику и лавровый лист. Затем плотно уложите яблоки. Залейте яблоки кипятком и оставьте на 5 минут под неплотно закрытой крышкой. После этого слейте воду обратно в кастрюлю или сотейник. Добавьте в воду сахар, соль и корицу. Доведите маринад до кипения и снимите его с огня. Затем добавьте уксус и перемешайте. Пена должна осесть, а бурление прекратиться. Залейте маринадом яблоки в банках, закатайте их крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки полотенцем и дайте им остыть при комнатной температуре.

Теперь вы знаете, как приготовить вкусные маринованные яблоки! Время приготовления составляет около 30 минут, а калорийность — примерно 67 ккал на