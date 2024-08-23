Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: сохраняем все полезные свойства этого сладкого и сочного фрукта

Чтобы разнообразить свои зимние запасы, можно приготовить яблочную пастилу. Это полезное лакомство, которое не содержит сахара, но сохраняет все полезные свойства яблок. В этой статье мы предлагаем вам рецепт приготовления яблочной пастилы.

Ингредиенты:

яблоки — 1 кг;

вода — при необходимости.

Приготовление:

1. Для приготовления пастилы лучше выбирать сладкие и сочные яблоки. Подойдут как крупные сорта, так и ранетки. Яблоки необходимо промыть, вырезать сердцевину, очистить от кожуры и измельчить с помощью блендера. Полученное пюре перелить в кастрюлю и поставить на слабый огонь. Варить под крышкой около трёх часов, регулярно помешивая. Если пюре начинает пригорать, можно добавить немного воды.

2. После этого противень застелить пекарской бумагой или силиконовым ковриком и выложить на него пюре ровным слоем толщиной не более 0,8 см. Противень с заготовкой пастилы поместить в разогретую духовку на минимальный огонь и сушить около трёх часов с приоткрытой дверцей.

3. Правильно приготовленная пастила не должна быть липкой. Её следует отделить от подложки: с силиконового коврика снять тонкой металлической лопаткой, а с пергамента — перевернув заготовку и положив на бумагу влажное полотенце. Готовую яблочную пастилу нарезать полосками и скрутить рулетиками. Хранить её следует в крафт-пакете в сухом прохладном месте.

Калорийность на 100 г: 98 ккал.

БЖУ: 1,0/0,0/18.

Время приготовления: шесть часов.