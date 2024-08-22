Как приучить ребёнка чистить зубы

Привить ребёнку здоровые привычки проще, чем взрослому. И вероятность того, что они останутся с ним на всю жизнь, намного выше. Будьте последовательны и доброжелательны, и успех не заставит себя долго ждать.

Учите детей любить свои зубы

Заставлять ребёнка что-то делать только потому, что так надо, может быть трудно. Но вы никогда не проиграете, если убедите его, что здоровая улыбка — лучшее украшение. Говорите ему: «Красивые! Замечательные белые зубки! Такие ухоженные, чистенькие и блестящие!» Даже если зубы не идеальны, находите тёплые слова для поддержки. Это обойдётся вам дешевле, чем визит к стоматологу. Иногда можно и нахмуриться: «Почему у тебя такие жёлтые зубки? Не почистил?»

Личный пример

Пытаться приучить ребёнка делать то, чего вы сами не делаете, бесполезно. Чистите зубы два раза в день и зовите ребёнка с собой — малыши обожают подражать взрослым. Не говорите фраз вроде: «У него мои зубы, плохие. К 50 годам всё равно всё менять. Да и чёрт с ними, потом поставлю импланты». Даже хорошие зубы можно испортить плохим уходом, а уж проблемные зубы — преступление против себя самого.

Не ругайте ребёнка

Если он отказывается чистить зубы или делает это неправильно, почистите их сами или дайте перед сном выпить воды и попробуйте на следующий день ещё раз. Если чистка зубов будет ассоциироваться с раздражением, ребёнок будет избегать её ещё больше.

Дайте ребёнку свободу выбора

Позвольте ему выбрать себе зубную щётку. Можно купить несколько щёток и спрашивать, какой именно он будет чистить зубы сегодня. Возможность выбора помогает справляться с упрямыми трёхлетками. Разрешите самому выдавливать пасту на щётку, даже если в итоге пасты слишком много или слишком мало. Мягко делайте замечание: «Нам нужно пасты с горошинку, завтра выдавим чуть меньше (больше), да?»

Не ругайте ребёнка

Если ребёнок отказывается чистить зубы или делает это неправильно, почистите их сами или дайте ему воды перед сном. На следующий день попробуйте ещё раз. Если чистка зубов будет ассоциироваться с раздражением, ребёнок будет избегать её ещё больше.

Не торопитесь

Если ваш малыш не пытается самостоятельно ухаживать за зубами до трёх-четырёх лет, не переживайте. Просто чистите их сами. Также не стоит пытаться чистить первые два-четыре зуба с помощью щётки и пасты. Достаточно использовать влажную салфетку или специальный силиконовый напальчник с мягкой щетинкой.

Важно быть последовательным. Регулярно напоминайте ребёнку о необходимости чистить зубы. Единственный случай, когда неуместно напоминать об этом, — если ребёнок болеет и уснул раньше обычного. Ваша усталость, плохое настроение или срочная работа — это не повод игнорировать элементарные гигиенические процедуры.