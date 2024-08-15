Как привить ребёнку любовь к чтению

Чтение вслух — отличный способ познакомить ребёнка с книгами. Начните читать как можно раньше, даже если ребёнок ещё не понимает слов. Он будет улавливать интонацию и ритм голоса, что поможет ему в будущем лучше понимать речь других людей и расширить словарный запас.

Учитывайте интересы ребёнка при выборе книг. Если он любит животных, предложите ему сказки Свена Нурдквиста о старике Петсоне и котёнке Финдусе. А если он увлекается приключениями, то ему понравятся «Путешествие к динозаврам» Джеральда Даррелла или цикл об Алисе Селезнёвой Кира Булычёва. Обеспечьте ребёнку доступ к книгам, например, сходите вместе в библиотеку.

Позвольте ребёнку самому выбирать литературу. Не переживайте, если его интересуют только комиксы или «Гарри Поттер». Главное, чтобы он вообще читал. Вы можете мягко поощрять интерес к другим жанрам, но не заставляйте его читать то, к чему он пока не готов.

В современном мире дети сталкиваются с огромным количеством информации. Чтобы чтение оставалось привлекательным, ограничьте использование гаджетов для развлечений. Детям 2–5 лет рекомендуется проводить у экрана до часа в день в будни и до трёх часов в выходные.

Добавьте интерактивности в чтение. Например, осенью предложите ребёнку книги, посвящённые этому времени года. Вместе с героями вы можете печь яблочные пироги, собирать гербарий и украшать дом. Также можно найти раскраски с персонажами книг или придумать игры по любимым произведениям ребёнка. Покажите детям, что литература может быть увлекательной. Рассказывает Татьяна Гапеева.