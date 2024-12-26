Как привлечь деньги в 2025 году: советы астролога

Чтобы привлечь деньги в наступающем 2025 году, нужно «умаслить» энергию финансов. Об этом рассказала астролог Вера Хубелашвили. По её словам, необходимо положить под ёлку сумму денег, на которой есть цифры один, шесть и восемь.
-Вы можете положить 1168 рублей или, там, 1168 рублей 68 копеек. То есть все эти три цифры должны быть в номинале. Они должны быть под елочкой. Когда вы закладываете эту энергию, обязательно произнесите ваши намерения, вашу просьбу, ваши пожелания,— объяснила астролог
Она также отметила важность благодарности судьбе за исполнение желаний, пишет news.ru. Энергия приходит только в те дома, которые умеют быть благодарными.
-Помните, что мы заходим в территорию огненного года, и здесь энергия благодарности будет самым главным ключом, который будет открывать все двери к успеху,— подытожила Вера Хубелашвили.
Ранее мы писали, что деньги за неиспользованную подарочную карту обязаны вернуть: за отказ грозит уголовная ответственность.