Как привлечь деньги в 2025 году: советы астролога

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Чтобы привлечь деньги в наступающем 2025 году, нужно «умаслить» энергию финансов. Об этом рассказала астролог Вера Хубелашвили. По её словам, необходимо положить под ёлку сумму денег, на которой есть цифры один, шесть и восемь.

-Вы можете положить 1168 рублей или, там, 1168 рублей 68 копеек. То есть все эти три цифры должны быть в номинале. Они должны быть под елочкой. Когда вы закладываете эту энергию, обязательно произнесите ваши намерения, вашу просьбу, ваши пожелания, — объяснила астролог

Она также отметила важность благодарности судьбе за исполнение желаний, пишет news.ru. Энергия приходит только в те дома, которые умеют быть благодарными.

-Помните, что мы заходим в территорию огненного года, и здесь энергия благодарности будет самым главным ключом, который будет открывать все двери к успеху, — подытожила Вера Хубелашвили.

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