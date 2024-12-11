Как привлечь удачу в год Змеи: советы от мастера фэн-шуй

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Новый год — это время, когда мы надеемся на лучшее и мечтаем о переменах к лучшему. Но как сделать так, чтобы следующий год действительно был удачным? Мастер фэн-шуй Ирина Березовская поделилась секретами, которые помогут вам привлечь удачу и благополучие в 2025 году.

Подготовка к празднику

Первое, что нужно сделать перед встречей Нового года — избавиться от всего лишнего. Выбросьте старые вещи, которые уже не приносят радости, и освободите место для новых впечатлений. После этого проведите генеральную уборку, чтобы дом сиял чистотой и свежестью. Это поможет создать атмосферу праздника и привлечь позитивную энергию.

Когда квартира будет готова, можно приступать к самому празднику. Год Змеи обещает быть ярким и насыщенным, поэтому и встречать его нужно соответствующе. На столе должна быть самая вкусная еда, а в доме — самые красивые украшения.

Наряжаемся по фэн-шую

Поскольку стихия наступающего года — огонь, то и одежда должна быть соответствующей. Выбирайте яркие и насыщенные цвета — красный, оранжевый, жёлтый, золотой. Они символизируют страсть, энергию и радость жизни. Не забудьте про макияж и маникюр — они должны быть такими же яркими и выразительными. Главное — не переборщить с блеском и яркостью, чтобы образ оставался элегантным и стильным.

И не забывайте про мудрость Змеи! Подготовьте заранее тост или речь, которая будет отражать вашу благодарность за прошедший год и ваши планы на будущее.

Украшаем дом

Какой Новый год без ёлки? И здесь есть свои секреты. В фэн-шуй считается, что если поставить ёлку в определённые места квартиры, то она активирует позитивную энергию. Самые благоприятные места для ёлки в этом году — север и юго-запад. Если позволяет планировка, поставьте ёлку в одном из этих мест, чтобы привлечь удачу и благополучие.

Если вы выбрали юго-запад, сделайте ёлку максимально яркой и заметной — повесьте все гирлянды и украшения. А вот если вы поставили ёлку на севере, лучше ограничиться скромным украшением, чтобы не привлекать лишнего внимания, пишет m.ura.news.

Не пропустите бой курантов!

Когда всё готово, самое главное — не пропустить момент, когда начнут бить куранты. Змея — мистическое животное, поэтому обязательно загадайте желание под бой курантов. При поддержке энергии Змеи оно обязательно сбудется!

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