Как проблемы с продажей квартиры заставили Софию Ротару переписать её на своего сына

t.me/mash

София Ротару передала свою квартиру, стоимостью 65 миллионов рублей, сыну, поскольку ни один покупатель не решался приобрести её, узнав имя владелицы, сообщает t.me/mash.

Речь идёт о просторных 121 квадратных метрах на Зоологической улице, подарок которой стал экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Это уютное трёхкомнатное гнёздышко, расположенное на третьем этаже 15-этажного дома с двумя лифтами и подземной парковкой, давно пустует, ведь певица переехала в Италию и распродаёт свою недвижимость в родных краях. Чтобы избежать ненужного внимания, Ротару переформировала собственность на своего 54-летнего сына, доверив ему проводить все сделки.

После отъезда в Италию в 2021 году София Михайловна также распрощалась с квартирой в Крыму. Её попытки продать отель за 2,5 миллиарда рублей закончились неудачей: местные власти задумали национализировать этот замок при отсутствии покупателей. Вопрос пока остаётся открытым.