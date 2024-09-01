Как прожить долгую и счастливую жизнь: 8 уроков от долгожительницы

Писательница Бабетта Хьюз уверена, что многие люди ошибочно считают, будто с возрастом жизнь заканчивается. Она говорит, что «золотые годы» могут стать лучшими в жизни человека.
В 40 лет Хьюз начала писать для газет, а после повторного замужества смогла посвятить себя написанию романов. В свои 101 год она продолжает заниматься любимым делом. Писательница считает, что это были хорошие годы, хотя они и не такие насыщенные, как молодость, рассказал Inc.Russia.
Вот несколько советов, которые помогут прожить долгую и счастливую жизнь:
- Не верьте, что всё закончилось. Многие культурные идеи неверны, и люди слишком рано отказываются от своей жизни. Не стоит думать, что после определённого возраста жизнь становится бессмысленной. У каждого есть дары, о которых он может не знать, и на их поиск может уйти вся жизнь.
- Общайтесь с друзьями всех возрастов. Друзья — это источник мудрости, энергии и искренности. Общение с людьми разных поколений помогает учиться новому и находить новые способы мышления.
- Пусть мелочи сделают ваш день. Счастье приносят не только большие достижения, но и маленькие радости. Нужно понимать себя, чтобы находить то, что делает нас счастливыми. Это может быть чтение, общение с семьёй и друзьями, телефонный звонок или идея.
- Имейте смелость быть подлинными. Самое главное — это смелость. Нужно иметь смелость, чтобы ясно смотреть на себя, знать себя и быть подлинным. Это даёт энергию, уверенность и понимание себя и других.
- Занимайтесь любимыми делами. Когда мы занимаемся тем, что любим, мы чувствуем себя лучше, счастливее и увереннее. Творческая работа позволяет выразить человеческую душу.
- Двигайте телом, дайте отдохнуть разуму. Физические упражнения важны для здоровья и хорошего самочувствия. Мозгу нужен отдых, чтобы восстановиться.
- Не зацикливайтесь на негативе. Негативное мышление губительно. Мы рождаемся оптимистами или пессимистами, и важно преодолевать негативное мышление и двигаться вперёд с оптимизмом.
- Делайте то, что должны делать. Долголетие — это результат здорового образа жизни, правильных личных отношений, понимания себя и подходящей карьеры.