Как прожить долгую и счастливую жизнь: 8 уроков от долгожительницы

Писательница Бабетта Хьюз уверена, что многие люди ошибочно считают, будто с возрастом жизнь заканчивается. Она говорит, что «золотые годы» могут стать лучшими в жизни человека.

В 40 лет Хьюз начала писать для газет, а после повторного замужества смогла посвятить себя написанию романов. В свои 101 год она продолжает заниматься любимым делом. Писательница считает, что это были хорошие годы, хотя они и не такие насыщенные, как молодость, рассказал Inc.Russia.

Вот несколько советов, которые помогут прожить долгую и счастливую жизнь: