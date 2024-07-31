Как путешествовать налегке: 5 лайфхаков для маленького багажа

Путешествие с тяжёлым чемоданом может испортить всё впечатление от поездки. Но есть способ избежать этой проблемы — научиться брать только самое необходимое. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом.

1. Составьте список вещей и оптимизируйте его.

Прежде чем начать собирать вещи, составьте список всего необходимого. Это поможет вам не забыть ничего важного и не взять лишнего. Разделите список на категории: документы, техника, одежда, обувь, аксессуары, аптечка, предметы гигиены, косметика. Если список получается слишком длинным, подумайте, как его можно сократить. Например, вместо нескольких зарядных устройств для разных гаджетов возьмите одно универсальное. Или вместо нескольких кремов для лица выберите один увлажняющий крем с SPF.

Если вы не уверены, точно ли вам понадобятся некоторые вещи из списка, вспомните, брали ли вы их с собой раньше. И принимайте решение в зависимости от ответа:

Брали и часто пользовались. Пожалуй, тогда вещь стоит взять не раздумывая.

Брали и пользовались 1–2 раза. Если багаж довольно лёгкий — вещь можно взять. Если же чемодан уже с трудом закрывается, подумайте, чем её можно заменить. Не исключено, что альтернатива найдётся легко — тогда можно оставить вещь дома. Если нет — решите, не проще ли будет купить её на месте. Если ответ снова отрицательный — стоит взять.

Не брали и поняли, что вещь бы точно пригодилась. В таком случае возьмите её с собой. Если в одной-двух поездках она не понадобится, действуйте, как описано в предыдущем пункте.

Брали, но ни разу не пользовались. А может, даже не доставали из багажа. Смело вычёркивайте вещь из списка и забудьте о ней.

2. Ознакомьтесь с прогнозом погоды.

Данные синоптиков помогут взять одежду, в которой вам будет комфортно. Если обещают жару и яркое солнце, можно положить в чемодан один комплект тёплых вещей. Если обещают перемену погоды, дожди, похолодание, стоит взять их побольше. Возможно, вы решите положить не только невесомый дождевик и толстовку, но и ветровку или стёганый непромокаемый жилет с капюшоном.

Чтобы не перегружать чемодан, старайтесь выбирать самые лёгкие из тёплых вещей. Так, флисовые куртка или худи весят меньше, чем длинный шерстяной свитер, а тепла от них не меньше.

Внимательно выбирайте обувь.

3. Принцип капсулы при выборе одежды и аксессуаров

Не стоит брать с собой много вещей, которые вы не будете носить. Лучше выбрать несколько предметов одежды, которые сочетаются друг с другом, и составить из них несколько комплектов. Это поможет вам выглядеть стильно и свежо каждый день.

Также стоит обратить внимание на вещи, которые можно носить в несколько слоёв. Так вы сможете утеплиться, если понадобится, и всегда выглядеть модно.

Универсальная вещь в поездке — джинсы. Они сочетаются с одеждой в любом стиле и всегда актуальны. Но они могут быть тяжелее, чем лёгкие брюки, юбка или шорты, поэтому лучше надеть их в дорогу, а не класть в чемодан.

При выборе украшений отдайте предпочтение тем, что подходят к большинству ваших вещей или ко всем сразу. Старайтесь выбирать аксессуары меньшего веса и объёма. Например, вместо массивного металлического браслета можно взять лёгкий кожаный.

4. Мини-упаковки и дорожные наборы для косметики

В дорогу можно взять самые маленькие бутылочки с шампунем или кремом — мини-версии часто продаются параллельно с теми же средствами в больших объёмах. Или выберите удобный набор для путешественников — такие кейсы есть практически на любом маркетплейсе. Миниатюрные флаконы можно будет наполнить любимым гелем для душа, тоником или кремом.

Можно взять с собой и средство для стирки — тогда вам может понадобиться меньше нижнего белья или носков. Сегодня несложно найти, например, стиральный порошок в одноразовой упаковке — он напоминает расфасованный сахар, но больше по размеру. Одна такая порция позволит без проблем привести в порядок несколько пар белья.

5. Оптимизация размера дорожной аптечки

Если вы отправляетесь в лес, то стоит взять все лекарства, которые вам могут пригодиться, и наполнить дорожную аптечку по максимуму. Но если вы собираетесь отдыхать в городе, где легко найти аптеку, можно взять лишь самые необходимые медикаменты.