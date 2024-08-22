Как распознать отравление арбузом: признаки и симптомы

Арбуз может доставить немало хлопот, если он был выращен или хранился неправильно.

Хотя сам по себе арбуз не вреден для здоровья, в нём могут содержаться опасные вещества, которые способны вызвать отравление.

В основном тяжёлое отравление случается от нитрита натрия, или нитритной соли. Этот порошок используется в пищевой промышленности как консервант, но при употреблении в чистом виде вещество может убить человека.

Отравление нитратами встречается куда реже и обычно происходит из-за питья некачественной воды. Это опасно лишь для уязвимых людей: младенцев и детей, женщин после 30-й недели беременности, а также обезвоженных людей, страдающих от диареи и рвоты.

Здоровому взрослому человеку количество нитратов, которое содержится в арбузе, вряд ли навредит. Однако важно знать, как распознать признаки отравления и что делать в такой ситуации.

Если вы подозреваете у себя или близких отравление арбузом, попробуйте облегчить состояние домашними методами. Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Можете заменить её на разбавленный сок, спортивный напиток с электролитами, бульон.

При признаках обезвоживания у ребёнка или пожилого человека можно использовать вместо воды раствор для регидратации. Он содержит глюкозу и электролиты и продаётся в любой аптеке. Рассказала Ия Зорина.

Обратитесь к врачу, если появились следующие симптомы: