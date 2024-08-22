Как распознать отравление арбузом: признаки и симптомы

Арбуз может доставить немало хлопот, если он был выращен или хранился неправильно.
Хотя сам по себе арбуз не вреден для здоровья, в нём могут содержаться опасные вещества, которые способны вызвать отравление.
В основном тяжёлое отравление случается от нитрита натрия, или нитритной соли. Этот порошок используется в пищевой промышленности как консервант, но при употреблении в чистом виде вещество может убить человека.
Отравление нитратами встречается куда реже и обычно происходит из-за питья некачественной воды. Это опасно лишь для уязвимых людей: младенцев и детей, женщин после 30-й недели беременности, а также обезвоженных людей, страдающих от диареи и рвоты.
Здоровому взрослому человеку количество нитратов, которое содержится в арбузе, вряд ли навредит. Однако важно знать, как распознать признаки отравления и что делать в такой ситуации.
Если вы подозреваете у себя или близких отравление арбузом, попробуйте облегчить состояние домашними методами. Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Можете заменить её на разбавленный сок, спортивный напиток с электролитами, бульон.
При признаках обезвоживания у ребёнка или пожилого человека можно использовать вместо воды раствор для регидратации. Он содержит глюкозу и электролиты и продаётся в любой аптеке. Рассказала Ия Зорина.
Обратитесь к врачу, если появились следующие симптомы:
- изменение сознания — раздражительность, сниженная энергия, спутанность мыслей;
- высокая температура;
- частая рвота;
- шесть и более эпизодов диареи в день;
- жидкий стул более трёх дней;
- острая боль в животе или прямой кишке;
- чёрный цвет экскрементов или кровь в стуле;
- симптомы обезвоживания или другие осложнения.