Как распознать у подростка зависимость от смартфона: психолог Анна Ермолаева назвала четыре основные признака

Постоянное использование социальных сетей может быть признаком зависимости от смартфона. Об этом рассказала Анна Ермолаева, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования.
Анна Ермолаева отметила, что на зависимость от смартфона могут указывать следующие признаки:
- Необходимость проверять сообщения сразу после пробуждения и перед сном.
- Нарастание тревоги и раздражительности при отсутствии доступа к смартфону или интернету.
- Постоянное прокручивание ленты новостей во время каникул.
- Предпочтение телефона другим приятным или важным занятиям.
Эти признаки могут свидетельствовать о том, что подросток испытывает трудности с контролем времени, проведённого со смартфоном, и нуждается в помощи специалиста.
— Есть разные степени вовлеченности ребенка в гаджеты. Но если начинает страдать общение подростка со сверстниками, портиться отношения с близкими; когда просьбы и ограничения родителей вызывают агрессию, а также если постоянный скролинг ленты вызывает расстройства сна — обязательно обратитесь к психологу. Специалист поможет понять, что происходит, и найти пути выхода,— говорит психолог Анна Ермолаева.