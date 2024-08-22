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Как распознать у подростка зависимость от смартфона: психолог Анна Ермолаева назвала четыре основные признака

Светлана Соколова
22 августа 2024
Фото: ixbt.com

Постоянное использование социальных сетей может быть признаком зависимости от смартфона. Об этом рассказала Анна Ермолаева, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования.

Анна Ермолаева отметила, что на зависимость от смартфона могут указывать следующие признаки:

  1. Необходимость проверять сообщения сразу после пробуждения и перед сном.
  2. Нарастание тревоги и раздражительности при отсутствии доступа к смартфону или интернету.
  3. Постоянное прокручивание ленты новостей во время каникул.
  4. Предпочтение телефона другим приятным или важным занятиям.

Эти признаки могут свидетельствовать о том, что подросток испытывает трудности с контролем времени, проведённого со смартфоном, и нуждается в помощи специалиста.

— Есть разные степени вовлеченности ребенка в гаджеты. Но если начинает страдать общение подростка со сверстниками, портиться отношения с близкими; когда просьбы и ограничения родителей вызывают агрессию, а также если постоянный скролинг ленты вызывает расстройства сна — обязательно обратитесь к психологу. Специалист поможет понять, что происходит, и найти пути выхода,

— говорит психолог Анна Ермолаева.

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