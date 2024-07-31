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Как рассчитать расход топлива: советы и формулы

Анастасия Казакова
31 июля 2024
Фото: carsweek.ru

Расход топлива – один из ключевых параметров, влияющих на экономичность автомобиля. Он зависит от множества факторов, включая давление в шинах, аэродинамику кузова и стиль вождения.

Чтобы определить расход топлива на 100 км пробега, выполните следующие шаги:

  1. Залейте полный бак топлива на АЗС.
  2. Сбросьте счётчик краткосрочного пробега на приборной панели или запишите показания всех пройденных километров.
  3. Ездите в обычном режиме, пока не загорится контрольная лампа на приборке. Это означает, что весь бак был израсходован.
  4. Посмотрите, сколько километров удалось преодолеть.
  5. Снова залейте полный бак.
  6. Запишите, сколько горючего поместилось в резервуар.

Формула расчёта расхода топлива проста:

  • Расход (л/100км) = (Объём второй заправки / Пройденное количество км на одном баке) × 100.

Например, автомобиль проехал 680 км после первой заправки. При повторном посещении АЗС в бак поместилось 55 л горючего. В этом случае расход будет равен 8,08 л на 100 км: (55 / 680) × 100 = 8,08.

Зная расход топлива, можно рассчитать стоимость топлива на каждый километр. Это полезно для планирования бюджета на автопутешествие или для составления бюджета на определённый период. Формула также очень простая:

  • (Количество литров на 100 км × Стоимость литра топлива) / 100 = Стоимость на каждый километр.

Средняя стоимость АИ-95 по России на момент написания материала составляет 57,14 рубля. Автомобиль из нашего примера потребляет 8,08 на 100 км. Соответственно, каждый километр на нём обходится в 4,6 рубля: (8,08 × 56,72) / 100 = 4,6 рубля. Так что на 100 км уйдёт уже 460 рублей.

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