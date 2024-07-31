Как рассчитать расход топлива: советы и формулы

Расход топлива – один из ключевых параметров, влияющих на экономичность автомобиля. Он зависит от множества факторов, включая давление в шинах, аэродинамику кузова и стиль вождения.

Чтобы определить расход топлива на 100 км пробега, выполните следующие шаги:

Залейте полный бак топлива на АЗС. Сбросьте счётчик краткосрочного пробега на приборной панели или запишите показания всех пройденных километров. Ездите в обычном режиме, пока не загорится контрольная лампа на приборке. Это означает, что весь бак был израсходован. Посмотрите, сколько километров удалось преодолеть. Снова залейте полный бак. Запишите, сколько горючего поместилось в резервуар.

Формула расчёта расхода топлива проста:

Расход (л/100км) = (Объём второй заправки / Пройденное количество км на одном баке) × 100.

Например, автомобиль проехал 680 км после первой заправки. При повторном посещении АЗС в бак поместилось 55 л горючего. В этом случае расход будет равен 8,08 л на 100 км: (55 / 680) × 100 = 8,08.

Зная расход топлива, можно рассчитать стоимость топлива на каждый километр. Это полезно для планирования бюджета на автопутешествие или для составления бюджета на определённый период. Формула также очень простая:

(Количество литров на 100 км × Стоимость литра топлива) / 100 = Стоимость на каждый километр.