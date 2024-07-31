Как рассчитать расход топлива: советы и формулы

Расход топлива – один из ключевых параметров, влияющих на экономичность автомобиля. Он зависит от множества факторов, включая давление в шинах, аэродинамику кузова и стиль вождения.
Чтобы определить расход топлива на 100 км пробега, выполните следующие шаги:
- Залейте полный бак топлива на АЗС.
- Сбросьте счётчик краткосрочного пробега на приборной панели или запишите показания всех пройденных километров.
- Ездите в обычном режиме, пока не загорится контрольная лампа на приборке. Это означает, что весь бак был израсходован.
- Посмотрите, сколько километров удалось преодолеть.
- Снова залейте полный бак.
- Запишите, сколько горючего поместилось в резервуар.
Формула расчёта расхода топлива проста:
- Расход (л/100км) = (Объём второй заправки / Пройденное количество км на одном баке) × 100.
Например, автомобиль проехал 680 км после первой заправки. При повторном посещении АЗС в бак поместилось 55 л горючего. В этом случае расход будет равен 8,08 л на 100 км: (55 / 680) × 100 = 8,08.
Зная расход топлива, можно рассчитать стоимость топлива на каждый километр. Это полезно для планирования бюджета на автопутешествие или для составления бюджета на определённый период. Формула также очень простая:
- (Количество литров на 100 км × Стоимость литра топлива) / 100 = Стоимость на каждый километр.