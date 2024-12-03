Как разговор матери с ребёнком влияет на его счастье: новое исследование

Разговоры матерей с младенцами наполняют малышей счастьем. У тех новорожденных, с которыми матери общаются с самого начала жизни, уровень окситоцина — гормона счастья — значительно возрастает, способствуя формированию доверительных отношений и социальных связей на протяжении всей жизни, сообщает kp.ru.

В исследовании участвовали 62 матери, возрастом от 23 до 44 лет, и их дети, которым было от трёх до девяти месяцев. В ходе эксперимента матери беседовали с малышами, описывая их переживания и чувства, как будто «зеркалили» их внутренний мир. Формулировки «Кто это у нас так хорошо покушал?» или «Кто это у нас так хорошо поспал?» превращали мам в «внутренний голос» своих детей.

Анализ слюны новорожденных показал явную зависимость между количеством этих разговоров и уровнем окситоцина. Чем полнее и точнее мать отражала чувства малыша, тем счастливее становился он. Исследование также выявило, что мамы, страдающие послеродовой депрессией, реже обсуждали внутренние состояния своих детей, что подчеркивает важность эмоциональной стабильности родителей для раннего социального опыта младенцев.