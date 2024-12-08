Как разработка орловских учёных помогает медикам из Санкт-Петербурга диагностировать опухоли

В Санкт-Петербурге успешно применяется инновационный прибор, созданный учёными из Орла. Этот уникальный инструмент стал незаменимым помощником для медиков клинической больницы святителя Луки в Санкт-Петербурге, помогая им диагностировать опухоли с высокой точностью, пишет орелtimes 8 декабря 2024 года.
Команда учёных научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ им. Тургенева начала свою работу с исследования перфузионно-метаболических параметров органов гепато-панкреато-дуоденальной зоны. Однако в процессе работы у них появилась идея создать прибор для малоинвазивных вмешательств, который мог бы предоставлять врачам ценную информацию о типе опухоли. Исследования продолжались в течение последних 6 лет.
Результатом этой работы стал прибор, который значительно повышает эффективность метода кожно-пункционной биопсии. С его помощью врач может точно определить положение кончика пункционной иглы внутри опухоли. Кроме того, установка позволяет получить предварительный диагноз о типе новообразования.
За этой уникальной технологией уже выстроилась очередь. После завершения основных исследований на базе областной клинической больницы, прибор был перевезён в Санкт-Петербург, где он продолжает спасать жизни и помогать врачам в их работе.
-Установка уникальна, потому что позволяет исследовать тканевой метаболизм, и сейчас мы решаем проблему определения функционального состояния почки во время проведения операции по резекции почки,— рассказала старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. Тургенева Елена Потапова.
Теперь орловские учёные мечтают собрать несколько подобных установок и направить их в различные клиники. Это позволит сделать качественную медицинскую помощь ещё более доступной для всех пациентов.
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