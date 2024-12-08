Как разработка орловских учёных помогает медикам из Санкт-Петербурга диагностировать опухоли

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В Санкт-Петербурге успешно применяется инновационный прибор, созданный учёными из Орла. Этот уникальный инструмент стал незаменимым помощником для медиков клинической больницы святителя Луки в Санкт-Петербурге, помогая им диагностировать опухоли с высокой точностью, пишет орелtimes 8 декабря 2024 года.

Команда учёных научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ им. Тургенева начала свою работу с исследования перфузионно-метаболических параметров органов гепато-панкреато-дуоденальной зоны. Однако в процессе работы у них появилась идея создать прибор для малоинвазивных вмешательств, который мог бы предоставлять врачам ценную информацию о типе опухоли. Исследования продолжались в течение последних 6 лет.

Результатом этой работы стал прибор, который значительно повышает эффективность метода кожно-пункционной биопсии. С его помощью врач может точно определить положение кончика пункционной иглы внутри опухоли. Кроме того, установка позволяет получить предварительный диагноз о типе новообразования.

За этой уникальной технологией уже выстроилась очередь. После завершения основных исследований на базе областной клинической больницы, прибор был перевезён в Санкт-Петербург, где он продолжает спасать жизни и помогать врачам в их работе.

-Установка уникальна, потому что позволяет исследовать тканевой метаболизм, и сейчас мы решаем проблему определения функционального состояния почки во время проведения операции по резекции почки, — рассказала старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. Тургенева Елена Потапова.

Теперь орловские учёные мечтают собрать несколько подобных установок и направить их в различные клиники. Это позволит сделать качественную медицинскую помощь ещё более доступной для всех пациентов.

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