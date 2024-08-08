Как самозанятому обеспечить себе пенсию: советы от Социального фонда России по Орловской области

Самозанятые орловцы могут платить или не платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Но если они их не отчисляют, то страховой стаж и пенсионные коэффициенты не формируются. Как позаботиться о будущей пенсии, сообщили в отделении Социального фонда России по Орловской области 7 августа 2024 года. Для этого необходимо добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Как подать заявление на вступление в добровольные правоотношения:

подать заявление через портал Госуслуг;

обратиться лично в региональное отделение СФР;

отправить заявление по почте.

Периоды добровольной уплаты страховых взносов учитываются в страховом стаже, но их продолжительность не может составлять более половины требуемого стажа для назначения страховой пенсии по старости (7 лет 6 месяцев). Кроме того, уплата страховых взносов увеличивает индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Для назначения страховой пенсии в 2024 году нужно достичь пенсионного возраста (63 года — мужчинам, 58 лет — женщинам), иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 ИПК.

Получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения самозанятые могут по телефону: 8-800-200-12-14 (звонок бесплатный).