Как сделать джинсовые шорты: советы и подсказки

Вы можете дать вторую жизнь старым джинсам, превратив их в стильные шорты. Для этого подойдут любые джинсы: бойфренды, бэгги, буткаты или классические прямые. Из скинни получатся джинсовые велосипедки. Рассказала Светлана Мисник.

Важно выбрать джинсы из мягкого и плотного материала, который хорошо держит форму. Джинсы стрейч сложно аккуратно обрезать, поэтому лучше выбрать другую модель. Не стоит использовать слишком поношенные джинсы с дырками или протёртостями.

Если у вас нет подходящих джинсов, можно поискать их в секонд-хенде. Здесь можно найти необычные изделия по доступным ценам, которые станут основой для ваших новых шорт.

Как сделать шорты из джинсов своими руками

Если у вас есть любимые джинсы, которые вышли из моды или протёрлись снизу, не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать стильные шорты! В этой статье мы расскажем вам, как это сделать.

Для создания шорт подойдут любые джинсы: бойфренды, бэгги, буткаты, классические прямые и даже скинни (из них получатся джинсовые велосипедки). Что касается посадки, то подойдёт и завышенная, и средняя, и заниженная.

Лучше всего выбирать джинсы из мягкого, лёгкого, но плотного денима. Он хорошо держит форму и поддаётся переделке. Джинсы стрейч сложно аккуратно обрезать, нижний край будет некрасиво перетягивать ноги.

Не стоит брать слишком поношенные модели с протёртостями в верхней части, дырами или другими дефектами. Если подходящих вариантов дома нет, попробуйте заглянуть в секонд-хенд. Здесь можно найти необычные изделия по доступным ценам, которые затем превратятся в эксклюзивные модели.

Выбор длины шорт

Длина шорт зависит от ваших предпочтений и комфорта. Короткие шорты идеально подходят для пляжа, а модели до середины бедра или бермуды универсальны и подходят как для отдыха, так и для повседневной носки.

Чтобы определить оптимальную длину, сложите джинсы пополам и убедитесь, что линии на обеих штанинах проходят на одной высоте. Затем аккуратно обрежьте джинсы по сделанной отметке. Примерьте изделие и, если всё устраивает, приступайте к обработке края.

Обработка края шорт

Существует несколько способов обработки края шорт. Вы можете сделать бахрому, подшить край или оставить его необработанным. Вот как сделать бахрому: