Как сделать новогодний стол более здоровым: советы гастроэнтеролога

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В преддверии новогодних праздников важно помнить о здоровье и выбирать блюда, которые не навредят организму. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Наталья Харченко поделилась 24 ноября 2024 года своими рекомендациями по выбору блюд для новогоднего стола.

-Приготовленные по классическому рецепту салаты оливье, мимоза, селедка под шубой содержат слишком много жиров и соли, а мясные и сырные нарезки «богаты» консервантами, красителями и усилителями вкуса, — отметила эксперт.

Газированные сладкие напитки могут резко повышать уровень глюкозы в крови, а ортофосфорная кислота может повредить зубную эмаль, пишут известия. Даже мандарины, которые кажутся безобидными, могут вызвать псевдоаллергические реакции, если съесть их слишком много. Поэтому рекомендуется употреблять не более трёх-четырёх плодов в день.

-Колоссальный вред организму наносит и чрезмерное употребление алкоголя. Во-первых, алкоголь провоцирует аппетит. Во-вторых, переедание, особенно вместе с употреблением алкоголя, опасно для людей с заболеваниями ЖКТ. Затянувшиеся праздники могут спровоцировать обострение гастрита и гастродуоденита, панкреатит, нарушения в работе кишечника, язвенную болезнь, — объяснила Харченко.

Чтобы сделать новогодний стол более здоровым, врач рекомендует следовать нескольким советам:

Начните с салата из свежих овощей и зелени перед основными блюдами.

Придерживайтесь правила тарелки: выберите белковое блюдо и дополните его сложными углеводами.

Не смешивайте слишком много блюд.

Ограничьте употребление алкоголя или отдайте предпочтение сухим винам.

Запеките птицу, нежирную говядину или рыбу в фольге или рукаве без добавления майонеза.

Сделайте холодец из нежирного мяса — это полезное блюдо.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать новогодний стол более здоровым и безопасным для организма.

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