Как школьнику вернуться к учёбе после каникул: педиатр Валентина Барило рекомендует начать подготовку заранее

Лето пролетело, и вот уже близится начало нового учебного года. Для школьников это может быть непростым периодом, ведь нужно снова привыкать к учебному режиму. Как же помочь ребёнку адаптироваться?

Педиатр Валентина Барило рекомендует начать подготовку заранее, за пару недель до конца каникул. Это поможет избежать стресса и даст время на адаптацию.

Как вернуть учебный распорядок дня?

Начните с постепенного изменения режима сна. Каждый день отправляйте ребёнка спать на полчаса раньше, чем накануне. Важно, чтобы ребёнок высыпался и не чувствовал сонливости во время занятий.

Как повысить умственную активность?

После каникул у детей часто возникает ощущение «пустоты в голове». Чтобы помочь им настроиться на учёбу, можно использовать простые методы. Например, открыть школьные тетради и посмотреть, какие темы изучались в мае. Начните с простых заданий и постепенно переходите к более сложным.

Также можно стимулировать интеллектуальную активность другими способами. Например, смотреть познавательные фильмы или обсуждать интересные темы. Главное — дать мозгу сигнал о том, что пора переходить в активное рабочее состояние.

Помните, что детям нужно время на адаптацию к учёбе. Не стоит сразу нагружать их сложными заданиями. Дайте им возможность постепенно вернуться к школьной жизни.

Как подготовить место для учебы?

Не забывайте также подготовить рабочее место для учёбы. Уберите всё лишнее со стола, разложите учебные принадлежности и повесьте расписание уроков. Это тоже поможет ребёнку настроиться на учебный процесс.

Ранее мы сообщали про каникулы в 2024–2025 учебном году: школа еще не началась, а уже утвердили график выходных.