Как сменить фамилию, имя или отчество в 2024 году: подробная инструкция

Каждый гражданин России имеет право на смену фамилии, имени и отчества. Это может быть сделано в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния». Однако стоит учесть, что для несовершеннолетних потребуется согласие родителей.

В этой статье мы подробно расскажем о процессе смены имени, фамилии и отчества, а также о необходимых документах и шагах, которые нужно предпринять.

Какие документы нужны?

Для тех, кто не состоит в браке и не имеет детей, необходимы следующие документы:

Заявление о перемене имени по форме № 20 (можно скачать здесь).

Действующий паспорт гражданина РФ.

Свидетельство о рождении.

Квитанция об уплате госпошлины (1600 рублей).

Если вы состоите в браке или разведены, то необходимо предоставить свидетельство о заключении брака или разводе. Если у вас есть дети, то при себе необходимо иметь свидетельства об их рождении. Несовершеннолетние дети должны предоставить письменное согласие родителей.

Куда обращаться?

Чтобы сменить имя, следует обратиться в ЗАГС. Учреждение выбирается по месту регистрации или месту рождения. Электронной записи нет, поэтому документы нужно подавать в порядке живой очереди.

Несмотря на то, что закон разрешает не иметь веской причины для смены имени, при подаче заявления в ЗАГС её всё же нужно указать. Она должна показаться сотрудникам учреждения весомой, иначе заявление не примут. На рассмотрение заявления ЗАГСу даётся месяц.

После смены имени следует заменить ряд документов:

1. Замена паспорта гражданина РФ.

Согласно закону, после официальной смены имени паспорт необходимо поменять в течение 30 дней. Стоимость услуги составляет 300 рублей.

2. Загранпаспорт.

Если у вас есть действующий загранпаспорт, после смены имени понадобится новый. Дело в том, что выезды за границу регистрирует ФСБ, а информация о том, что паспорт на старое имя недействителен, находится в МВД. Сейчас госпошлина на загранпаспорт нового образца составляет шесть тысяч рублей.

3. Водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Заменить документы на автомобиль нужно в течение 14 дней после официальной смены фамилии, а получить новые права — за 10 дней. За услугой следует обращаться в отделение ГИБДД или филиал МФЦ. Обновление данных в паспорте транспортного средства (ПТС) будет стоить 350 рублей, а новое свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)— в 500. Если оплатить пошлину через Госуслуги, сделают скидку. Смена водительского удостоверения обойдется в две тысячи рублей.

4. Замена банковских карт.

После изменения личных данных необходимо сообщить об этом во все банки, где у вас есть счета. В отделения следует приходить с новым паспортом и свидетельством о перемене имени.

5. Обновление документов на работе.

В отдел кадров нужно предоставить новый паспорт и свидетельство о смене имени. Это позволит обновить данные о вашем имени в кадровых документах.

6. Смена СНИЛС и полиса ОМС.

Номер СНИЛС остаётся прежним после смены имени, но страховое свидетельство можно бесплатно заменить в МФЦ. Новый полис ОМС также необходимо получить. Сделать это можно через МФЦ или страховую компанию.

7. Изменение ИНН и получение налогового вычета

ИНН при смене имени не меняется, но можно получить свидетельство о постановке на учёт на новое имя в налоговой. Пошлина за свидетельство составляет 300 рублей.

8. Диплом о высшем образовании.

По закону можно обратиться в вуз и попросить выдать документы о высшем образовании на новое имя. Услуга предоставляется бесплатно.

9. Военный билет.

Необходимо обновить военный билет после официальной смены имени. Для этого нужно подать заявление в военкомат по месту регистрации или МФЦ в течение двух недель после получения нового паспорта. Вместе с заявлением необходимо предоставить:

старый военный билет;

копию всех страниц паспорта;

фотографии;

свидетельство о перемене имени;

аттестат или диплом;

справку о прохождении медкомиссии;

справку о составе семьи.

Согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях», если не поменять военный билет, будет наложен административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

Новый билет должны выдать в течение 10–30 дней.

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