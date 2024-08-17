Как спасти комнатные растения от кошек: 5 эффективных способов

Владельцы кошек часто сталкиваются с тем, что их питомцы проявляют интерес к комнатным растениям. Это может быть вызвано нехваткой витаминов, природным любопытством или особенностями кошачьего поведения. Однако есть несколько способов предотвратить порчу растений и обеспечить безопасность вашего любимца.

Способ 1. Посадите специальную траву для котов. Пшеница, овёс и кошачья мята станут альтернативой домашним растениям и помогут удовлетворить потребность кошки в зелени.

Способ 2. Обогатите рацион питомца овощами. Если ваш кот не проявляет интереса к овощам, обратитесь к ветеринару за советом по подбору подходящих витаминов.

Способ 3. Используйте фольгу или двусторонний скотч вокруг цветов. Кошкам не нравится звук и ощущение фольги, поэтому они будут избегать контакта с растениями.

Способ 4. Разложите кожуру цитрусовых вокруг горшков. Кошки не любят запах апельсинов, мандаринов и лимонов, что может отпугнуть их от растений. Также можно смешать перец с водой и использовать раствор для опрыскивания растений.

Способ 5. Разместите горшки в труднодоступных местах. Подвесьте их под потолок или поставьте на высокие полки, чтобы сделать их недоступными для кота.

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