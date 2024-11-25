Как справиться с ракетной тревогой: совет психолога из Орла

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В Орле и окрестностях за последний месяц несколько раз звучали сирены ракетной опасности, что вызвало у многих жителей сильный страх. Психолог из поликлиники №3 Евгения Соловьёва предложила орловцам эффективный способ справиться с эмоциями — ведение дневника, в который можно записывать свои чувства и переживания, сообщил орелtimes 24 ноября 2024 года.

По словам специалиста, реакция на сигналы тревоги может сильно варьироваться: некоторые люди испытывают панический ужас, в то время как другие продолжают вести привычный образ жизни.

-Человеку важно научиться распознавать те эмоции, которые он испытывает сам, не поддаваясь общей панике. В этом поможет ведение дневника, когда человек научится записывать то, что чувствует именно он, а не коллеги, родственники или соседи, — отметила Соловьёва.

Также психолог добавила, что увлечения могут стать отличным способом отвлечься от негативных мыслей.

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