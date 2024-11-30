Как стать счастливым: советы эксперта

29 ноября 2024 года, мир отмечает День счастливого человека. В этом году праздник совпал с пятницей, и психолог Ольга Романив предлагает свои рекомендации для достижения этого ощущения, сообщает newsorel.ru.

По мнению специалиста, одним из способов стать счастливее является ведение блокнота, куда стоит записывать моменты благодарности. Это помогает больше замечать положительные события в жизни. Если периодически перечитывать заметки, можно заново пережить радостные моменты.

Кроме того, важно увлекаться хобби, осваивать новое и выделять время для общения с близкими людьми.