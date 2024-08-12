Как укрепить брак за шесть секунд: простой и эффективный способ

Сохранить тёплые отношения в браке бывает непросто, но есть один простой ритуал, который может помочь укрепить связь между супругами.

Учёные выяснили, что всего лишь шестисекундный поцелуй может стать ключом к сохранению здоровых отношений. Это простое действие занимает меньше минуты в день, но может иметь большое значение для укрепления доверия и понимания между партнёрами.

К такому выводу пришли психологи Джон и Джули Готтман после 30 лет изучения отношений мужчин и женщин. В исследовании приняли участие более трёх тысяч пар. Учёные обнаружили, что даже такой короткий поцелуй помогает успокоиться и почувствовать близость любимого человека.

Шести секунд достаточно для выброса окситоцина — гормона, который способствует укреплению доверия между партнёрами, успокаивает и снижает уровень стресса.