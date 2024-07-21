Как ускорить метаболизм: что есть на завтрак, чтобы не полнеть

Завтрак — это самый важный приём пищи, который влияет на обмен веществ в организме. Некоторые продукты могут помочь ускорить процесс сжигания калорий. Известные диетологи рассказывают о том, какие продукты стоит есть по утрам, чтобы поддерживать фигуру в форме.

Белок

Белок помогает укрепить мышцы, а чем больше у вас мышечной ткани, тем больше калорий вы сжигаете. Однако традиционные продукты для завтрака, такие как рогалики или булочки, не содержат достаточного количества белка.

Попробуйте греческий йогурт с добавлением двух столовых ложек измельчённого грецкого ореха и половины чашки ягод. Греческий йогурт более плотный и содержит меньше жира, чем обычный йогурт. Также не стоит забывать про яйца, которые являются источником белка.

Острый соус

Капсаицин, содержащийся в перце, немного ускоряет обмен веществ. Он заставляет мышцы работать, что приводит к сжиганию калорий.

Приготовьте тост из пшеничного хлеба, яйца (лучше только белок) и четверти авокадо. Когда бутерброд будет готов, посыпьте его красным перцем или намажьте сверху острым соусом. Не рекомендуется сочетать две жгучие добавки одновременно.

Зелёный чай

Помимо того, что зелёный чай защищает от многих болезней и дарит коже естественное сияние, он также является активатором метаболизма. Кофеин в зелёном чае даёт небольшой прирост метаболизма, но не стоит злоупотреблять добавками, такими как молоко и сахар.

Исследования показывают, что люди с дефицитом кальция могут страдать из-за медленного метаболизма. Стремитесь к ежедневной дозе 1000 мг, полученной из пищи или пищевых добавок.

Молоко с низким содержанием жира, йогурт, сыр — все эти продукты являются источниками кальция. Выпейте с утра полтора стакана молока, и вы уже восполните четверть необходимого элемента. Попробуйте приготовить блюдо из этих продуктов: полторы чашки миндального молока, одна морковь, банан, полстакана замороженной черники, щепотка корицы и одна столовая ложка орехов или сухофруктов.