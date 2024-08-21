Как успокоить плачущего ребёнка?

Плач — это способ общения детей в возрасте от 2 до 5-6 лет. С его помощью они могут сообщать о боли, болезни или недовольстве. Но иногда плач становится способом манипуляции родителями и выражения собственного мнения, демонстрации характера и эмоций.

В таких ситуациях неопытным родителям бывает трудно понять, как успокоить ребёнка. Разберём несколько ситуаций и способов успокоения.

Если ребёнок болен

Если ребёнок плачет из-за боли, необходимо вызвать врача, измерить температуру и осмотреть малыша. Нужно всеми возможными способами помочь ребёнку: дать жаропонижающее, позвонить врачу и спросить, чем облегчить состояние, приласкать и обнять малыша, успокоить его.

Обычно болезненные признаки проявляются целым комплексом симптомов: меняется поведение, появляется жар или тошнота, понос, рвота. Если никаких внешних признаков нет, не стоит игнорировать жалобы малыша и думать, что он симулирует. Детишки знают, насколько неприятны болезни, и редко обманывают. Всегда внимательно относитесь к жалобам ребёнка на здоровье.

Что делать, если ребёнок упал и ударился

Ребёнок может заплакать от боли, обиды или испуга. Необходимо уметь правильно оказать ему помощь и успокоить. Есть особые психологические приёмы, которые помогают ребёнку справиться с эмоциями и быстро успокоиться при плаче. Эти приёмы отличаются от привычных нам методов успокоения, но они гораздо эффективнее.

Прежде всего, не нужно разговаривать с ребёнком, пока он плачет, а тем более ругать или отчитывать его. Не нужно говорить «иди, я тебя пожалею», охать и ахать или называть его маленьким, лапонькой, зайчиком и т.д. Молча распахните объятия и примите малыша в свои объятья, крепко его прижав и укутав собою, как тёплым пледом.

Во-первых, это даст ребёнку чувство защищённости и вашей надёжности. Во-вторых, позволит вам справиться со своим волнением и эмоциями, дрожью в руках от испуга. Вы не должны передавать ребёнку своего волнения на уровне тела и подсознания, вы должны передать ему спокойствие и силу. Эти объятия дают возможность мозгу ребёнка осмыслить проблему и не перегружать его информацией.

Прежде всего, обнимите ребёнка, крепко прижав его к себе и отгородив от места падения или происшествия. Пусть он почувствует вас всем телом. Начните ровно и глубоко дышать, считайте до десяти в медленном темпе. Вы заметите, как прерывисто дыхание ребёнка и как оно плавно выравнивается и восстанавливается. У детей это происходит неосознанно и рефлекторно — выровнять дыхание под дыхание взрослого.

Можно сопровождать дыхание лёгкими покачиваниями, поглаживаниями или похлопываниями. Но это должно быть ненавязчивым, чтобы не отвлекать ребёнка от осознания ситуации. Не пытайтесь сразу прервать плач — дайте выход эмоциям со слезами. Можно легонько мычать или напевать песенки без слов, это тоже помогает успокоению и восстановлению дыхания.

После того как малыш начнёт ровно дышать и перестанет всхлипывать, можно разобрать ситуацию без эмоций. Посмотрите, где и что случилось, расскажите историю его падения без оценок и осуждения. Например: «Ты шёл, на полу лежала игрушка, ты споткнулся об игрушку и упал».

Возможно, в кульминации рассказа малыш снова попытается расстроиться. Это его право — ему необходимо пережить и осмыслить ситуацию, только тогда он научится справляться с плачем и успокаиваться быстрее. Не оценивайте и не осуждайте ситуацию — это может вызвать ещё больше слёз.