Как в нашей стране реализуется социальная защита людей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня в России более 11 миллионов людей с инвалидностью, и Международный день инвалидов, отмечаемый ежегодно 3 декабря, служит напоминанием обществу о важности социальной поддержки для людей с особыми потребностями. Государство предоставляет этим гражданам различные выплаты, пособия и льготы, во многом организуемые через Социальный фонд России (СФР), сообщает kp.ru.

Среди основных мер поддержки, предлагаемых фондом, выделяются:

пенсия по инвалидности,

компенсационные выплаты за уход за инвалидами, которые с 2025 года преобразуются в надбавку к пенсии,

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ),

набор социальных услуг (НСУ),

предоставление технических средств реабилитации,

компенсация половины стоимости полиса ОСАГО, а также бесплатные парковочные места,

дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за детьми с инвалидностью.

Фонд начинает заботу о гражданах сразу после установления инвалидности, уведомляя их о назначенных мерах финансовой поддержки. Этот проактивный подход позволяет инвалидам выбирать способ получения выплат, облегчая их повседневную жизнь.