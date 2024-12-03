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Как в нашей стране реализуется социальная защита людей с ограниченными возможностями здоровья

Кристина Абдуллоева
03 декабря 2024

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Сегодня в России более 11 миллионов людей с инвалидностью, и Международный день инвалидов, отмечаемый ежегодно 3 декабря, служит напоминанием обществу о важности социальной поддержки для людей с особыми потребностями. Государство предоставляет этим гражданам различные выплаты, пособия и льготы, во многом организуемые через Социальный фонд России (СФР), сообщает kp.ru.

Среди основных мер поддержки, предлагаемых фондом, выделяются:

  • пенсия по инвалидности,
  • компенсационные выплаты за уход за инвалидами, которые с 2025 года преобразуются в надбавку к пенсии,
  • ежемесячная денежная выплата (ЕДВ),
  • набор социальных услуг (НСУ),
  • предоставление технических средств реабилитации,
  • компенсация половины стоимости полиса ОСАГО, а также бесплатные парковочные места,
  • дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за детьми с инвалидностью.

Фонд начинает заботу о гражданах сразу после установления инвалидности, уведомляя их о назначенных мерах финансовой поддержки. Этот проактивный подход позволяет инвалидам выбирать способ получения выплат, облегчая их повседневную жизнь.

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