Как в нашей стране реализуется социальная защита людей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня в России более 11 миллионов людей с инвалидностью, и Международный день инвалидов, отмечаемый ежегодно 3 декабря, служит напоминанием обществу о важности социальной поддержки для людей с особыми потребностями. Государство предоставляет этим гражданам различные выплаты, пособия и льготы, во многом организуемые через Социальный фонд России (СФР), сообщает kp.ru.
Среди основных мер поддержки, предлагаемых фондом, выделяются:
- пенсия по инвалидности,
- компенсационные выплаты за уход за инвалидами, которые с 2025 года преобразуются в надбавку к пенсии,
- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ),
- набор социальных услуг (НСУ),
- предоставление технических средств реабилитации,
- компенсация половины стоимости полиса ОСАГО, а также бесплатные парковочные места,
- дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за детьми с инвалидностью.
Фонд начинает заботу о гражданах сразу после установления инвалидности, уведомляя их о назначенных мерах финансовой поддержки. Этот проактивный подход позволяет инвалидам выбирать способ получения выплат, облегчая их повседневную жизнь.