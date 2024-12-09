Как в России оплачивается работа в новогодние праздники?

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В преддверии новогодних праздников многих россиян интересует вопрос оплаты труда в праздничные дни. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил, что работа с 1 по 8 января 2025 года должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час. Это требование закреплено в Трудовом кодексе РФ.

-Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час, — подчеркнул депутат.

Для сотрудников, получающих оклад, предусмотрена дополнительная оплата сверх месячной нормы. При перевыполнении часовой нормы в праздничные дни они могут рассчитывать на оплату дополнительных часов или дней по двойной ставке, пишет iz.ru.

Однако вместо двойной оплаты сотрудник может взять отгул, предварительно согласовав это с работодателем. В этом случае рабочий день будет рассчитан по стандартной ставке, а день отдыха не будет оплачиваться.

Если работодатель не выполняет эти требования, сотрудник имеет право обратиться в прокуратуру или Трудовую инспекцию. Нарушение законодательства в этом случае может привести к административному штрафу.

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