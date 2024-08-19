Как выбрать идеальную обувь для школьника: шесть рекомендаций для родителей

При выборе обуви для школьника важно учитывать несколько ключевых моментов. Врач-терапевт Ольга Чиркова поделилась с NEWS.ru рекомендациями по выбору обуви для учеников.

Рекомендация 1. Каблук и носок

Высота каблука должна быть в пределах 2–4 сантиметров. Слишком плоская подошва или высокие каблуки могут навредить здоровью ребёнка. Носок должен быть достаточно широким, чтобы не сдавливать ногу и не нарушать кровообращение.

Рекомендация 2. Супинатор

В любой детской обуви должен быть небольшой супинатор, который помогает правильно формировать свод стопы. Однако покупать специальную ортопедическую обувь или стельки нужно только после консультации с врачом-ортопедом.

Рекомендация3. Материал и фиксация

Обувь должна быть изготовлена из качественного дышащего материала, например, перфорированной кожи или современных материалов с сеточкой. Запятник должен хорошо фиксировать голеностоп.

Рекомендация 4. Высота и запас

Оптимальная высота обуви — средняя. Низкие модели могут привести к тому, что нога будет «гулять», а высокие, такие как берцы, не подходят для детей. Обувь должна иметь запас 1–1,5 сантиметра.

Рекомендация 5. Фиксация

Идеальная фиксация для обуви — шнурки, но маленьким детям они могут создавать неудобства. В качестве альтернативы можно использовать застёжку-липучку.

Рекомендация 6. Спортивная обувь

Спортивную обувь следует покупать точно по размеру, чтобы обеспечить безопасность во время занятий спортом.

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