Как выбрать подарок коллеге на Новый год?

1. Держатель для смартфона

С регулируемым держателем легко расположить телефон или даже планшет как удобно. Сильный магнит или специальный фиксатор надёжно будет удерживать гаджет и не оставит царапин.

Это действительно универсальный подарок. Во-первых, вам даже не надо знать, каким смартфоном пользуется коллега. Во-вторых, держатель будет полезен и дома, и в офисе.

2. Органайзер для автомобиля

Автомобильный органайзер поможет освободить заднее сиденье или бардачок от горы хлама, в которой трудно что-то найти. Полезная вещь, которая подойдёт для любого автовладельца. Обычно у органайзеров много кармашков для разных вещей: ручек, бутылок с водой, смартфона, влажных салфеток. В общем, для всего, что может понадобиться в машине.

Есть несколько вариантов: органайзеры, которые крепятся на спинку сиденья, вместительные сумки в багажник с кучей отделов или компактные модели, которые устанавливается между сиденьями.

Это полезный подарок из разряда тех вещей, которые будут постоянно использоваться, но никогда не будут куплены самостоятельно.

3. Светильник

Небольшие симпатичные светильники на самом деле очень полезны. Например, если человек работает за компьютером в темноте, свет ночника снижает контраст и подсвечивает клавиатуру.

Некоторые лампы предназначены специально для чтения: их можно прикрепить прямо к обложке книги. Другие же удивляют красотой и оригинальностью. В общем, выбирайте.

4. Чёрный блокнот и белая ручка

Если вы дарите канцелярские принадлежности, они должны быть или оригинальными, или дорогими и красивыми. Блокнот с чёрными страницами вполне попадает под первое определение. Есть и совсем дешёвые варианты с небольшим количеством листов, и более основательные модели-книжки в обложке.

В таком необычном блокноте писать гораздо приятнее, чем на случайных листах и стикерах, так что он наверняка займёт своё место на столе вашего коллеги. Скажите, что ваш подарок меняет привычный порядок вещей и помогает развить креативность.

Но непредусмотрительно вручать блокнот с чёрными листами без ручки, которой можно в нём писать. Поэтому вторая часть подарка — набор гелевых ручек.

5. Картхолдер

Недорогой аксессуар, который наверняка пригодится. Картхолдер вместит все важные пластиковые карты и позволит отказаться от кошелька, если коллега практически не использует наличные.

6. Красивый блокнот в необычной обложке

Можно подобрать красивый вариант как для девушек, так и для мужчин. Небольшой блокнот в кожаной обложке с тиснением выглядит просто потрясающе, а стоит совсем недорого.

Почему стоит его подарить? Он подойдёт для любых заметок: от простых расчётов и планов до мини-набросков. Если ваш коллега любит красивые аксессуары, то будет в восторге.

7. Необычный пауэрбанк

Портативный аккумулятор не самый оригинальный подарок, если он выполнен в виде обычного цветного блока. Но пауэрбанка в виде аудиокассеты, с красивым рисунком или необычной формы совсем другое дело. Аккумулятор убережёт вашего коллегу от ужаса пребывания без гаджетов, а милый облик устройства будет поднимать настроение.

8. Коврик для мышки

Пусть он тоже будет необычным. Посмотрите, например, на коврик с забавным рисунком или вдохновляющей надписью. Или можно выбрать вариант со специальной подушечкой, которая поддерживает запястье и делает работу за компьютером комфортнее.

9. Карточная игра

Если ваш коллега любит проводит вечера дома, ему наверняка понравится интересная карточная игра. Подарок не даст заскучать в кругу семьи и поможет развлечь гостей.

10. Кружка

Если не хотите быть банальным, ищите особенные кружки. Например, автоматически подогревающую напитки, с которой коллеге больше не придётся выливать остывший чай или кофе

Ну а кружки с милым дизайном или любимыми персонажами не только пригодятся во время обеденного перерыва, но и станут классным украшением рабочего стола.

11. Электрический штопор

С таким гаджетом открыть бутылку будет гораздо проще. Электрический штопор позволит за пару секунд извлечь даже самую упрямую пробку, а потому наверняка порадует ценителей вина.

12. Классные постеры

Если коллега любит интерьерные штучки, рассмотрите в качестве подарка оригинальный постер. Плакаты с красивыми принтами или жизнеутверждающими надписями станут классным украшением для дома или рабочего места, сообщает «Лайфхакер».