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Как выбрать самые сладкие мандарины без косточек: советы по покупке идеальных фруктов

Светлана Соколова
24 ноября 2024
Фото: mendeleevskyi.ru

Мандарины — это не просто фрукты, а настоящие символы новогодних праздников. Они появляются на прилавках в конце осени и радуют нас своим ярким цветом и неповторимым ароматом. Но как выбрать действительно вкусные мандарины? В этой статье мы расскажем вам о том, как найти идеальные фрукты с тонкой кожурой и без косточек.

Основные рекомендации по выбору мандаринов

Прежде всего, давайте рассмотрим несколько основных советов по выбору мандаринов. Эти фрукты обычно появляются в продаже осенью, но октябрьские плоды могут быть немного кислыми. Самые вкусные и сладкие мандарины можно найти в магазинах в конце ноября и наслаждаться ими до середины января.

При выборе мандаринов обращайте внимание на следующие характеристики:

  • Страна-импортёр. Считается, что самые сладкие фрукты привозят из Марокко, Испании и Абхазии. Однако турецкие мандарины могут оказаться кислыми.
  • Внешний вид. Кожура должна быть целой, без пятен и повреждений.
  • Аромат. Спелые мандарины имеют насыщенный цитрусовый запах.
  • Эластичность. Спелые фрукты должны быть упругими, но не рыхлыми. Жёсткие мандарины с твёрдой кожурой часто оказываются кислыми.
  • Вес. Более тяжёлые мандарины обычно содержат больше сока.
  • Форма. Сладкие мандарины часто имеют слегка приплюснутую форму.
  • Плотность прилегания кожуры. Если кожура отстаёт от мякоти, то плод перезревший.

Самые сладкие сорта мандаринов

Сладкие мандарины легко определить по внешнему виду и весу, пишет news.ru . Они обычно среднего размера, насыщенного цвета и достаточно тяжёлые. Среди сортов самыми сладкими считаются «клементин» (почти без косточек, легко чистятся) и «муркотт» (часто с косточками). Абхазские мандарины также могут быть сладкими, особенно в декабре.

Мандарины без косточек

Отсутствие косточек зависит от сорта мандарина. Считается, что бескосточковые сорта включают «клементин», «сатсума» и «надоркотт».

Какие мандарины легче чистятся

Чтобы выбрать мандарины, которые легко чистятся, обратите внимание на их текстуру, цвет и размер. Кожура должна быть гладкой, тонкой и непористой. Лучше всего чистятся насыщенно-оранжевые мандарины среднего размера.

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