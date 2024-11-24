Как выбрать самые сладкие мандарины без косточек: советы по покупке идеальных фруктов

Фото: mendeleevskyi.ru

Мандарины — это не просто фрукты, а настоящие символы новогодних праздников. Они появляются на прилавках в конце осени и радуют нас своим ярким цветом и неповторимым ароматом. Но как выбрать действительно вкусные мандарины? В этой статье мы расскажем вам о том, как найти идеальные фрукты с тонкой кожурой и без косточек.

Основные рекомендации по выбору мандаринов

Прежде всего, давайте рассмотрим несколько основных советов по выбору мандаринов. Эти фрукты обычно появляются в продаже осенью, но октябрьские плоды могут быть немного кислыми. Самые вкусные и сладкие мандарины можно найти в магазинах в конце ноября и наслаждаться ими до середины января.

При выборе мандаринов обращайте внимание на следующие характеристики:

Страна-импортёр. Считается, что самые сладкие фрукты привозят из Марокко, Испании и Абхазии. Однако турецкие мандарины могут оказаться кислыми.

Внешний вид. Кожура должна быть целой, без пятен и повреждений.

Аромат. Спелые мандарины имеют насыщенный цитрусовый запах.

Эластичность. Спелые фрукты должны быть упругими, но не рыхлыми. Жёсткие мандарины с твёрдой кожурой часто оказываются кислыми.

Вес. Более тяжёлые мандарины обычно содержат больше сока.

Форма. Сладкие мандарины часто имеют слегка приплюснутую форму.

Плотность прилегания кожуры. Если кожура отстаёт от мякоти, то плод перезревший.

Самые сладкие сорта мандаринов

Сладкие мандарины легко определить по внешнему виду и весу, пишет news.ru . Они обычно среднего размера, насыщенного цвета и достаточно тяжёлые. Среди сортов самыми сладкими считаются «клементин» (почти без косточек, легко чистятся) и «муркотт» (часто с косточками). Абхазские мандарины также могут быть сладкими, особенно в декабре.

Мандарины без косточек

Отсутствие косточек зависит от сорта мандарина. Считается, что бескосточковые сорта включают «клементин», «сатсума» и «надоркотт».

Какие мандарины легче чистятся

Чтобы выбрать мандарины, которые легко чистятся, обратите внимание на их текстуру, цвет и размер. Кожура должна быть гладкой, тонкой и непористой. Лучше всего чистятся насыщенно-оранжевые мандарины среднего размера.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили отправить Дед Морозов и Снегурочек на медосмотры.