Как выбрать школьную форму: шесть рекомендаций Роспотребнадзора

Школьная форма — это не просто одежда, в которой ребёнок проводит большую часть дня. Она также влияет на его здоровье и психологическое состояние. В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор по Орловской области дал несколько рекомендаций, которые помогут вам выбрать качественную и безопасную школьную форму для вашего ребёнка:

Рекомендация 1. Изучите маркировку. На этикетке должны быть указаны следующие данные: производитель, назначение изделия, состав ткани, размер, знак соответствия стандартам качества. Это поможет вам убедиться в подлинности товара и его соответствии требованиям безопасности.

Рекомендация 2. Обратите внимание на символы ухода. Если на одежде указано, что она требует химчистки, лучше отказаться от покупки. Химические вещества могут быть вредны для здоровья ребёнка.

Рекомендация 3. Выбирайте натуральные ткани. Ткань должна содержать не более 55% синтетических волокон. Для пошива школьной формы рекомендуется использовать хлопок, лён, шерсть и кашемир. Эти материалы обеспечивают комфорт и воздухопроницаемость.

Рекомендация 4. Избегайте ярких цветов. Яркие цвета могут вызывать утомляемость и раздражение у детей. Лучше выбирать спокойные и приглушённые оттенки.

Рекомендация 5. Приобретите несколько предметов одежды. Это позволит вашему ребёнку менять одежду в течение недели и поддерживать её в чистоте.

Рекомендация 6. Проверьте наличие документов. При покупке детской одежды необходимо требовать документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Если у вас возникли сомнения относительно качества и безопасности товаров детского ассортимента, вы можете обратиться за разъяснениями на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Орловской области.