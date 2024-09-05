Как выбрать смартфон для пенсионера: надежный и легкий в управлении

Людям в возрасте важно, чтобы информация на экране была хорошо видна, а собеседника на другом конце провода чётко слышно. В идеале смартфон должен долго держать заряд, не бояться падений и стоить не слишком дорого, рассказывает «Активный возраст«.

Размер экрана

Размер корпуса не так важен, как диагональ экрана. Чем больше экран, тем лучше. Человеку со слабым зрением будет проще рассмотреть номера телефонов, СМС или фотографии любимых внуков. Поэтому людям в возрасте советуем выбирать диагональ от 6 до 6,8 дюйма (15,24 см и 17,27 см). Телефон с экраном из этого диапазона удобно держать в руке, он легко помещается в карман почти любых брюк. А всю информацию на нём можно разглядеть даже без очков, особенно если включить специальный режим (о нём поговорим позже).

Защита корпуса или чехол

Современные смартфоны защищены от влаги и пыли. Чтобы проверить, насколько телефон влагостойкий, нужно узнать рейтинг его защиты от попадания жидкости. Обычно эту информацию можно найти на коробке с устройством или на сайте производителя. Нужно смотреть на обозначение IP, после которого идут одна или две цифры. Первая отвечает за защиту от пыли, вторая — от влаги. Чем выше цифра, тем лучше защита. При этом смартфон с уровнем защиты IPx4 легко справится с каплями дождя, но вряд ли переживёт мощную струю воды из крана.

Ещё бывают модели, защищённые по военным стандартам (Military Standard MIL-STD 810). Такие предназначены для самых экстремальных условий, поэтому от падения на кафель или асфальт они не развалятся. Если же вы уже купили смартфон без хорошей защиты, гаджет можно упаковать в чехол — их можно найти для любой модели любого бренда. Кейсы бывают водонепроницаемые и противоударные. Но нужно учитывать, что в них телефоном будет пользоваться не так удобно — девайс станет шире. Как вариант, можно надевать чехол, только когда смартфону угрожает опасность: при купании в речке или во время работы по дому.

Крупные символы или соответствующая настройка

Это важный критерий, но производители редко указывают мощность встроенных динамиков. Поэтому желательно проверить телефон перед покупкой: позвонить с него родственникам или включить какое-нибудь видео в интернете на полной громкости. Консультанты магазина помогут это сделать. Если нет возможности проверить устройство лично, можно почитать отзывы на него в интернете. Ещё надёжнее открыть обзор подходящего смартфона для пожилых: для этого в поиске введите название модели и слово «обзор». Чем популярнее трубка, тем больше на неё будет рецензий.

Громкость динамиков

Перед покупкой телефона желательно проверить громкость динамиков. Это можно сделать, позвонив родственникам или включив видео на полной громкости. Если нет возможности проверить устройство лично, можно почитать отзывы других пользователей.

Яркость экрана

Чем ярче экран, тем легче будет читать информацию при дневном свете. Рекомендуется выбирать модели с яркостью от 250 до 400 нит для помещений и от 600 нит и выше для использования на улице.

Кнопка SOS

Большинство современных смартфонов имеют кнопку SOS, которая позволяет быстро вызвать экстренные службы или заранее настроенные контакты. В iPhone эта функция включается при одновременном нажатии кнопки блокировки и одной из кнопок громкости. В Android-смартфонах она может называться по-разному, например «Экстренные сообщения» или «Экстренная помощь».

Автономность

Чтобы смартфон дольше не разряжался, следует выбирать модели с ёмкостью батареи не менее 4000 мАч. Однако для активного использования рекомендуется выбирать устройства с батареей от 5000 мАч, которые смогут работать без подзарядки около двух дней.