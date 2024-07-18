Как защитить собаку от высоких температур на улице: основные правила выгула

Лето — это время долгих прогулок и весёлых игр с питомцем. Однако в жаркую погоду необходимо соблюдать определённые меры предосторожности, чтобы не навредить здоровью собаки.

Вот несколько советов, которые помогут вам обеспечить безопасность питомца во время прогулки:

Избегайте прогулок в самое жаркое время дня. Не стоит выводить собаку на прогулку с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно. Лучше всего организовать утреннюю и вечернюю прогулки. Если же необходимо выйти днём, ограничьте время пребывания на улице до 15 минут.

Не стоит выводить собаку на прогулку с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно. Лучше всего организовать утреннюю и вечернюю прогулки. Если же необходимо выйти днём, ограничьте время пребывания на улице до 15 минут. Выбирайте тенистые места. Если есть возможность, отправляйтесь с собакой в парк или лес, где она сможет укрыться в тени деревьев. Также можно прогуляться возле водоёмов.

Если есть возможность, отправляйтесь с собакой в парк или лес, где она сможет укрыться в тени деревьев. Также можно прогуляться возле водоёмов. Не позволяйте собаке находиться на горячих поверхностях. В жару асфальт сильно нагревается, что может привести к ожогам у собак.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете защитить своего питомца от негативных последствий жары и сделать его прогулки максимально комфортными.