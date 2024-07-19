Как защитить свои волосы жарким летом

Лето — это время, когда мы наслаждаемся теплом и солнцем. Но для волос этот период может стать настоящим испытанием. Ультрафиолетовое излучение, высокие температуры, ветер и солёная вода могут привести к сухости, ломкости и даже выпадению волос.

Чтобы сохранить здоровье и красоту волос в летний период, необходимо знать, что их может испортить

Жаркий воздух. Он может сделать волосы хрупкими и сухими. Чтобы избежать этого, важно подобрать шампунь с щадящим составом, который подходит для частого применения. Это поможет предотвратить пересушивание прядей. Также можно использовать скраб для кожи головы, чтобы очистить поры и справиться с повышенным выделением кожного сала.

Ультрафиолетовое излучение. Оно разрушает белок кератин, который делает волосы эластичными и гладкими, а также разрушает пигмент меланин, что приводит к эффекту выгоревших волос. Для защиты от УФ-лучей существуют специальные средства для волос с УФ-фильтрами, витаминами, антиоксидантами и увлажняющими ингредиентами. Они помогут сохранить волосы здоровыми и красивыми.

Солёная вода. Она может пересушить волосы и кожу головы. Поэтому после купания в море или бассейне рекомендуется ополаскивать волосы пресной водой.

Несколько советов по уходу за волосами в летний период: