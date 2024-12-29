Как засолить икру горбуши: 7 вкусных рецептов

wildcrab.ru

Как выбрать рыбу с икрой

Ищите самку. У неё более круглая голова без характерного для самцов выступа на верхней челюсти.

Что надо знать, прежде чем солить икру горбуши

Для быстрых способов засаливания (до 15 минут) берите только охлаждённую икру. Размороженной нужен более долгий посол: вы же не знаете, сколько раз замораживали и как хранили рыбу. Используйте соль мелкого или среднего помола без йода и других добавок. Когда будете доставать икру из рыбы, старайтесь не повредить желчный пузырь. Иначе испортите вкус. Размораживайте икру только в холодильнике. Не используйте тёплую воду или микроволновку. Не солите лопнувшие икринки и удаляйте повреждённые в процессе приготовления.

Как снять оболочку с икры

Если не удалить оболочку — ястык, икра будет слипшейся и, возможно, горьковатой. Избавиться от плёнки можно во время подготовки или уже в процессе засолки — всё зависит от рецепта.

Перед снятием оболочки промойте икряные мешочки, если они целые.

Способ 1. С помощью грохотки, решётки или тёрки

Грохотка — это специальное решето для отделения икряных зёрен от оболочки. Положите на него ястык и начинайте аккуратно протирать. Довольно быстро все икринки уйдут через отверстия, а плёнка останется у вас в руках.Если грохотки нет, используйте изнанку крупной тёрки или решётку с довольно большими ячейками.

Способ 2. В соляном растворе

В 2 стаканах воды комнатной температуры разведите 1 столовую ложку соли. Положите ястыки в раствор на пару минут.

Потом слегка взбейте икру вилкой или венчиком, пока оболочка не сойдёт.

Способ 3. С помощью миксера

Несколько секунд взбивайте икру насадкой для жидкого теста на минимальной скорости.Плёнка должна намотаться на венчик.

Как засолить икру горбуши в плёнке

Это самый простой способ: вы одновременно чистите икру от плёнки и засаливаете её. А в итоге получаете нежный солоноватый вкус.

Ингредиенты

7 столовых ложек соли;

1 столовая ложка сахара;

1 л воды;

200 г неочищенной икры горбуши

Приготовление

Соедините соль, сахар и воду. Вскипятите, остудите до температуры 40–50 °С и залейте ястыки на 10–15 минут.

Всё это время медленно размешивайте икру вилкой. Когда плёнка намотается на зубцы, просто достаньте её.

Потом откиньте икру на дуршлаг или сито и дождитесь, когда стечёт вся жидкость. Удалите остатки оболочки, если они есть.

Как засолить икру горбуши с сахаром

Ещё один вариант быстрой засолки с ингредиентами, которые найдутся на каждой кухне. На приготовление вкусной икры горбуши уйдёт не больше часа.

Ингредиенты

1 л воды;

200 г соли;

100 г сахара;

200 г очищенной икры горбуши.

Приготовление

В воду положите соль и сахар, а потом прокипятите 10–15 минут.

Залейте икру охлаждённым раствором на 6–7 минут. После откиньте на дуршлаг и оставьте, пока не стечёт вся жидкость.

Как засолить икру горбуши с маслом

Простой рецепт, с которым икра будет готова за ночь. Масло придаст икринкам красивый блеск и очень аппетитный вид.

Ингредиенты

300 г соли;

3½ л воды;

200 г очищенной икры горбуши;

1 чайная ложка оливкового масла

Приготовление

Растворите соль в воде. Сложите икру в глубокую миску, залейте рассолом и оставьте на 8–10 минут. Периодически перемешивайте.

Откиньте икру на дуршлаг и промойте холодной водой.

Накройте дуршлаг пищевой плёнкой, поставьте в миску так, чтобы хватило места для стекающей жидкости, и уберите в холодильник.

Через 8–12 часов переложите икру в стеклянную банку, добавьте оливковое масло и перемешайте.

Как засолить икру горбуши с сахаром и маслом

Сразу после засола попробовать икру не получится, придётся подождать. Зато вкус получится насыщенным и в меру солёным.

Ингредиенты

250 мл воды;

2 чайные ложки соли;

1 чайная ложка сахара;

100 г очищенной икры горбуши;

1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление

Растворите в холодной воде соль и сахар.

Икру выложите в стеклянную банку и до краёв залейте рассолом. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник.

Через 3–4 часа откиньте икру на дуршлаг и подождите, пока стечёт вся жидкость. Добавьте масло и перемешайте.

Как засолить икру горбуши без воды

Особенность этого способа — отсутствие рассола. Икра солится без воды под не слишком тяжёлым гнётом, а потому вкус получается более насыщенным по сравнению с быстрыми способами.

Ингредиенты

250 г очищенной икры горбуши;

½ столовой ложки соли;

½ чайной ложки сахара.

Приготовление

В неглубокую миску положите икру. Добавьте соль и сахар и перемешайте.

Сверху положите блюдце, а на него поставьте гнёт, например бокал с водой. Уберите конструкцию в холодильник на 4–5 часов.

Как засолить икру горбуши по-японски

Оболочки икринок напитаются соусом, а внутри сохранится натуральный вкус. При этом икра станет немного темнее.

Ингредиенты

3 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки саке;

100 г свежей очищенной икры горбуши.

Приготовление

Смешайте соевый соус и саке. Вскипятите, а потом остудите до комнатной температуры.

Сложите икру в пластиковый контейнер или стеклянную банку. Залейте рассолом так, чтобы она была покрыта полностью.

Плотно закройте крышкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

Как и сколько хранить солёную икру горбуши

Храните солёную икру горбуши в холодильнике не больше 1–2 дней. Из-за отсутствия консервантов она не может лежать долго.

Чтобы продлить срок хранения до 5–7 дней, используйте оливковое масло. Сложите икру в стеклянную банку до самого верха, слегка утрамбуйте и залейте примерно 2–3 столовыми ложками масла. Если икры будет мало, масло просто стечёт вниз и защитная плёнка не образуется.Закройте банку крышкой и уберите в холодильник. После распечатывания постарайтесь съесть икру за 1–2 дня.

Чтобы сохранить солёную икру на 1–2 месяца, разложите её по небольшим пластиковым контейнерам. Закройте крышками, оставьте в холодильнике на 12 часов, а после уберите в морозилку.

Перед использованием разморозьте в щадящем режиме: оставьте на 10–12 часов в холодильном отделении.

Что делать, если икра кажется слишком солёной

Положите немного икры в миску и залейте холодной кипячёной водой. Аккуратно перемешайте. Через 5–7 минут попробуйте на вкус. Если нравится, слейте воду. Нет — подождите ещё, а после откиньте на дуршлаг или марлю, чтобы вся жидкость стекла.

Не промывайте всю засоленную икру заранее, иначе она быстро испортится, сообщает «Лайфхакер».