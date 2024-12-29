Как засолить икру горбуши: 7 вкусных рецептов

Как выбрать рыбу с икрой
Ищите самку. У неё более круглая голова без характерного для самцов выступа на верхней челюсти.
Что надо знать, прежде чем солить икру горбуши
- Для быстрых способов засаливания (до 15 минут) берите только охлаждённую икру. Размороженной нужен более долгий посол: вы же не знаете, сколько раз замораживали и как хранили рыбу.
- Используйте соль мелкого или среднего помола без йода и других добавок.
- Когда будете доставать икру из рыбы, старайтесь не повредить желчный пузырь. Иначе испортите вкус.
- Размораживайте икру только в холодильнике. Не используйте тёплую воду или микроволновку.
- Не солите лопнувшие икринки и удаляйте повреждённые в процессе приготовления.
Как снять оболочку с икры
Если не удалить оболочку — ястык, икра будет слипшейся и, возможно, горьковатой. Избавиться от плёнки можно во время подготовки или уже в процессе засолки — всё зависит от рецепта.
Перед снятием оболочки промойте икряные мешочки, если они целые.
Способ 1. С помощью грохотки, решётки или тёрки
Грохотка — это специальное решето для отделения икряных зёрен от оболочки. Положите на него ястык и начинайте аккуратно протирать. Довольно быстро все икринки уйдут через отверстия, а плёнка останется у вас в руках.Если грохотки нет, используйте изнанку крупной тёрки или решётку с довольно большими ячейками.
Способ 2. В соляном растворе
В 2 стаканах воды комнатной температуры разведите 1 столовую ложку соли. Положите ястыки в раствор на пару минут.
Потом слегка взбейте икру вилкой или венчиком, пока оболочка не сойдёт.
Способ 3. С помощью миксера
Несколько секунд взбивайте икру насадкой для жидкого теста на минимальной скорости.Плёнка должна намотаться на венчик.
Как засолить икру горбуши в плёнке
Это самый простой способ: вы одновременно чистите икру от плёнки и засаливаете её. А в итоге получаете нежный солоноватый вкус.
Ингредиенты
- 7 столовых ложек соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 л воды;
- 200 г неочищенной икры горбуши
Приготовление
Соедините соль, сахар и воду. Вскипятите, остудите до температуры 40–50 °С и залейте ястыки на 10–15 минут.
Всё это время медленно размешивайте икру вилкой. Когда плёнка намотается на зубцы, просто достаньте её.
Потом откиньте икру на дуршлаг или сито и дождитесь, когда стечёт вся жидкость. Удалите остатки оболочки, если они есть.
Как засолить икру горбуши с сахаром
Ещё один вариант быстрой засолки с ингредиентами, которые найдутся на каждой кухне. На приготовление вкусной икры горбуши уйдёт не больше часа.
Ингредиенты
1 л воды;
200 г соли;
100 г сахара;
200 г очищенной икры горбуши.
Приготовление
В воду положите соль и сахар, а потом прокипятите 10–15 минут.
Залейте икру охлаждённым раствором на 6–7 минут. После откиньте на дуршлаг и оставьте, пока не стечёт вся жидкость.
Как засолить икру горбуши с маслом
Простой рецепт, с которым икра будет готова за ночь. Масло придаст икринкам красивый блеск и очень аппетитный вид.
Ингредиенты
- 300 г соли;
- 3½ л воды;
- 200 г очищенной икры горбуши;
- 1 чайная ложка оливкового масла
Приготовление
Растворите соль в воде. Сложите икру в глубокую миску, залейте рассолом и оставьте на 8–10 минут. Периодически перемешивайте.
Откиньте икру на дуршлаг и промойте холодной водой.
Накройте дуршлаг пищевой плёнкой, поставьте в миску так, чтобы хватило места для стекающей жидкости, и уберите в холодильник.
Через 8–12 часов переложите икру в стеклянную банку, добавьте оливковое масло и перемешайте.
Как засолить икру горбуши с сахаром и маслом
Сразу после засола попробовать икру не получится, придётся подождать. Зато вкус получится насыщенным и в меру солёным.
Ингредиенты
- 250 мл воды;
- 2 чайные ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 100 г очищенной икры горбуши;
- 1 столовая ложка оливкового масла.
Приготовление
Растворите в холодной воде соль и сахар.
Икру выложите в стеклянную банку и до краёв залейте рассолом. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник.
Через 3–4 часа откиньте икру на дуршлаг и подождите, пока стечёт вся жидкость. Добавьте масло и перемешайте.
Как засолить икру горбуши без воды
Особенность этого способа — отсутствие рассола. Икра солится без воды под не слишком тяжёлым гнётом, а потому вкус получается более насыщенным по сравнению с быстрыми способами.
Ингредиенты
- 250 г очищенной икры горбуши;
- ½ столовой ложки соли;
- ½ чайной ложки сахара.
Приготовление
В неглубокую миску положите икру. Добавьте соль и сахар и перемешайте.
Сверху положите блюдце, а на него поставьте гнёт, например бокал с водой. Уберите конструкцию в холодильник на 4–5 часов.
Как засолить икру горбуши по-японски
Оболочки икринок напитаются соусом, а внутри сохранится натуральный вкус. При этом икра станет немного темнее.
Ингредиенты
- 3 столовые ложки соевого соуса;
- 2 столовые ложки саке;
- 100 г свежей очищенной икры горбуши.
Приготовление
Смешайте соевый соус и саке. Вскипятите, а потом остудите до комнатной температуры.
Сложите икру в пластиковый контейнер или стеклянную банку. Залейте рассолом так, чтобы она была покрыта полностью.
Плотно закройте крышкой и поставьте в холодильник на 12 часов.
Как и сколько хранить солёную икру горбуши
Храните солёную икру горбуши в холодильнике не больше 1–2 дней. Из-за отсутствия консервантов она не может лежать долго.
Чтобы продлить срок хранения до 5–7 дней, используйте оливковое масло. Сложите икру в стеклянную банку до самого верха, слегка утрамбуйте и залейте примерно 2–3 столовыми ложками масла. Если икры будет мало, масло просто стечёт вниз и защитная плёнка не образуется.Закройте банку крышкой и уберите в холодильник. После распечатывания постарайтесь съесть икру за 1–2 дня.
Чтобы сохранить солёную икру на 1–2 месяца, разложите её по небольшим пластиковым контейнерам. Закройте крышками, оставьте в холодильнике на 12 часов, а после уберите в морозилку.
Перед использованием разморозьте в щадящем режиме: оставьте на 10–12 часов в холодильном отделении.
Что делать, если икра кажется слишком солёной
Положите немного икры в миску и залейте холодной кипячёной водой. Аккуратно перемешайте. Через 5–7 минут попробуйте на вкус. Если нравится, слейте воду. Нет — подождите ещё, а после откиньте на дуршлаг или марлю, чтобы вся жидкость стекла.
Не промывайте всю засоленную икру заранее, иначе она быстро испортится, сообщает «Лайфхакер».