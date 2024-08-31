Как жителям Орловской области внести свои личные данные в квитанции по газу и какие документы необходимо при себе иметь

Для того чтобы привести платёжные документы в соответствие с вашими личными данными, необходимо выполнить ряд процедур. В первую очередь, нужно переоформить лицевой счёт и заключить договор на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. Об этом в августе 2024 года сообщили представители компании «Газпром межрегионгаз».

Чтобы оформить необходимые документы, вы можете обратиться в Единый клиентский центр по месту жительства. При себе необходимо иметь следующие документы:

удостоверяющий личность;

подтверждающий право собственности или иное основание для пользования помещением;

содержащий сведения о количестве зарегистрированных лиц (копия лицевого счёта или домовая книга).

Также доступна дистанционная форма оформления документов. Для этого оставьте обращение на электронную почту abon@org.orel.ru.

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