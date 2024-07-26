Какие четыре продукта нельзя брать в самолёт

В наше время авиакомпании редко предлагают питание на борту самолёта. Если перелёт не слишком долгий, то вам, скорее всего, придётся заказать платное питание. Бывает и так, что пассажиры отказываются от еды, потому что она им не подходит по вкусовым, религиозным или другим причинам.

Однако питаться во время полёта очень важно, поскольку организм испытывает стресс на высоте 7000 метров над землёй. Некоторые берут еду с собой, но можно ли это делать? И какие продукты точно не стоит брать с собой в самолёт?

Вот список продуктов, которые нельзя брать в ручную кладь:

Мясо. Мясные продукты могут быть заражены опасными бактериями даже при малейшем воздействии тепла, поэтому проверить их безопасность очень трудно. Большинство авиакомпаний относят мясо к потенциальным возбудителям инфекций и запрещают его перевозить. Это касается как необработанного, так и обработанного мяса (например, колбас и сосисок).

Мясные продукты могут быть заражены опасными бактериями даже при малейшем воздействии тепла, поэтому проверить их безопасность очень трудно. Большинство авиакомпаний относят мясо к потенциальным возбудителям инфекций и запрещают его перевозить. Это касается как необработанного, так и обработанного мяса (например, колбас и сосисок). Рыба. Рыбные изделия также являются переносчиками инфекций, поэтому лучше не рисковать и не брать их с собой. У каждой авиакомпании свои правила, но большинство из них запрещают провоз рыбы в ручной клади. Кроме того, рыба — это сильнопахнущий продукт, который может нарушить комфорт других пассажиров.

Рыбные изделия также являются переносчиками инфекций, поэтому лучше не рисковать и не брать их с собой. У каждой авиакомпании свои правила, но большинство из них запрещают провоз рыбы в ручной клади. Кроме того, рыба — это сильнопахнущий продукт, который может нарушить комфорт других пассажиров. Яйца. Блюда из яиц или варёные яйца могут стать причиной вашего отравления. Последнее опасно на борту самолёта, так как бортпроводники могут не помочь человеку с подобным недугом. По этой причине вам могут отказать в перевозке яиц в ручной клади.

Блюда из яиц или варёные яйца могут стать причиной вашего отравления. Последнее опасно на борту самолёта, так как бортпроводники могут не помочь человеку с подобным недугом. По этой причине вам могут отказать в перевозке яиц в ручной клади. Молочные продукты. Если вы не перевозите с собой холодильник, то молочные продукты будут находиться в сумке всё время, пока вы проходите регистрацию, таможню и ожидаете своего рейса. Это, по меньшей мере, два часа, а иногда и более пяти. Молочные продукты могут находиться в тепле не более часа. После этого они начинают портиться, что легко приведёт к вашему отравлению в самолёте.

Большинство авиакомпаний разрешают провоз фруктов. Под запретом находятся только плоды с сильным и неприятным запахом, например, дуриан. Но есть и страны, которые не разрешают перевозить фрукты в ручной клади, например США. Даже если фрукт вам выдали на борту самолёта, вам запрещено проходить с ним таможенный контроль.