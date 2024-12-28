Какие изменения в финансовой сфере ждут жителей Орловской области в 2025 году

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В 2025 году вступят в силу законы и правила, которые могут значительным образом повлиять на бюджет орловцев. Упрощение выплат по ОСАГО, введение запрета на кредиты на имя граждан, возможность использования доступных кредитов для строительства частного дома, а также увеличение лимита переводов через именные электронные кошельки — обо всем этом по порядку.

Автовладельцы получат возможность дистанционно запрашивать выплаты по ОСАГО при любых ДТП. С 1 января страховщики обязаны принимать заявления на компенсацию как в офисах, так и онлайн — через сайты и мобильные приложения. С возможностью оформления европротокола воспользоваться этим смогут также пользователи приложений «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги Авто».

С 1 марта любой гражданин сможет установить запрет на оформление кредитов и займов на свое имя с целью защиты от мошенников. Установление запрета станет простым процессом, доступным через Госуслуги.

Наконец, с 1 марта кредиты с господдержкой можно будет направить на строительство частного дома, а с 30 мая лимит переводов через электронные кошельки увеличится с 60 до 100 тыс. рублей, сообщает «ОрелТаймс».