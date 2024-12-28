Какие новогодние блюда могут навредить здоровью: советы эндокринолога жителям Орла

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Эндокринолог Кристина Пришвина делится эксклюзивными рекомендациями для портала «Узнай.ру», подчеркивая, какие блюда стоит избегать, чтобы Новый год не омрачился недомоганием.

Специалист призывает нас отказаться от жирной и жареной пищи в новогоднюю ночь, так как она может вызвать дискомфорт в желудке. «Празднование Нового года начинается под покровом ночи, и поэтому лучше выбирать легкие, питательные и легко усваиваемые продукты. Они должны радовать вкусом, не перегружая пищеварительную систему», — утверждает Кристина. Она советует включить в праздничное меню свежие овощи и салаты, к которым можно добавить белковые источники — нежные ломтики куриного филе, индейки, лосося или тунца.

Эндокринолог также предлагает украсить новогодний стол копчеными и отварными продуктами, а также морепродуктами. Не забудьте про орехи, которые можно подать как сами по себе, так и в салатах. «Легкие закуски, такие как гуакамоле из авокадо с лимоном и зеленью, отлично подойдут к овощным чипсам», — заключает специалист, напоминая о полезности фруктов, богатых клетчаткой, сообщает «Орловские новости».