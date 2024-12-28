Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Какие новогодние блюда могут навредить здоровью: советы эндокринолога жителям Орла

Кристина Абдуллоева
28 декабря 2024
culture.ru

Эндокринолог Кристина Пришвина делится эксклюзивными рекомендациями для портала «Узнай.ру», подчеркивая, какие блюда стоит избегать, чтобы Новый год не омрачился недомоганием.

Специалист призывает нас отказаться от жирной и жареной пищи в новогоднюю ночь, так как она может вызвать дискомфорт в желудке. «Празднование Нового года начинается под покровом ночи, и поэтому лучше выбирать легкие, питательные и легко усваиваемые продукты. Они должны радовать вкусом, не перегружая пищеварительную систему», — утверждает Кристина. Она советует включить в праздничное меню свежие овощи и салаты, к которым можно добавить белковые источники — нежные ломтики куриного филе, индейки, лосося или тунца.

Эндокринолог также предлагает украсить новогодний стол копчеными и отварными продуктами, а также морепродуктами. Не забудьте про орехи, которые можно подать как сами по себе, так и в салатах. «Легкие закуски, такие как гуакамоле из авокадо с лимоном и зеленью, отлично подойдут к овощным чипсам», — заключает специалист, напоминая о полезности фруктов, богатых клетчаткой, сообщает «Орловские новости».

Что будем искать? Например,Человек