Какие нововведения ждут жителей Орла с 1 декабря?

© ООО «Региональные новости»

С 1 декабря в российском законодательстве вступают в силу изменения, которые затронут жителей Орловской области. Рассмотрим основные нововведения, сообщает newsorel.ru.

Правила въезда в Россию для иностранных граждан

С 1 декабря 2024 года иностранцы и лица без гражданства при въезде в страну будут обязаны сдавать биометрию, что позволит им пересекать границу без виз. Эксперимент пройдет в два этапа: с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года – в международных аэропортах Москвы и в Оренбургской области. С 30 июня 2025 года возможно предварительное предоставление данных через специальное приложение, за исключением некоторых категорий граждан.

Изменения в экзаменах для мигрантов

С 10 декабря 2024 года правила сдачи экзаменов для мигрантов станут строже: экзамены будут проводиться только государственными учреждениями из утвержденного списка. Платежи за экзамены будут установлены правительством.

Исполнительский сбор для участников СВО

С 1 декабря участники СВО освобождаются от семипроцентного исполнительского сбора при взыскании долгов.

Запрет пропаганды чайлдфри

Теперь запрещено продвигать идеи отказа от деторождения в СМИ, интернете и рекламе с наложением штрафов до 5 миллионов рублей.

Регулирование рынка связи

С 1 декабря операторы связи обязаны обеспечивать установленные правила трафика.

Дополнительные меры борьбы с отмыванием денег также введены для нотариусов.