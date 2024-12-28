Какие услуги ЖКХ обязательно надо оплачивать, даже если в квартире никто не живёт и как при этом сэкономить

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Нередко квартиры стоят пустыми. Причины могут быть разными: кто-то использует жильё как инвестицию, кто-то уехал на долгое время или получил недвижимость в наследство и пока не собирается там жить.

В любом случае коммунальные счета продолжают приходить, даже если в помещении никто не пользуется светом, водой, газом. Но есть способы уменьшить расходы на пустующую квартиру. Разберёмся, какие платежи обязательны, а какие можно сократить, и как добиться перерасчёта, пишет pravda.ru.

Обязательные платежи

Даже если жильё пустует, его владелец обязан оплачивать ряд услуг, которые обеспечивают содержание дома:

Содержание жилья. Уборка подъездов, работа лифтов, освещение придомовой территории и ремонт общих коммуникаций — за всё это платят все собственники квартир. Сумма зависит от площади квартиры.

Отопление. В домах без индивидуальных счётчиков плата начисляется по площади квартиры. Даже если батареи перекрыты, стояки продолжают обогревать помещение.

Общедомовые нужды. Это расходы на воду, электричество и отопление, которые используются для освещения, уборки и отопления общих зон.

Взносы на капремонт. Платежи в фонд капитального ремонта обязательны для всех собственников, кроме льготников и владельцев аварийного жилья.

Налог на имущество. Эта категория расходов не связана с ЖКХ, но тоже обязательна. Размер налога зависит от кадастровой стоимости квартиры.

Как сэкономить

Некоторые коммунальные услуги оплачиваются по фактическому потреблению, что позволяет сократить расходы:

Счётчики. Установка счётчиков на воду и электричество позволит не платить за неиспользованные ресурсы.

Вывоз мусора. Можно подать заявление на перерасчёт, приложив подтверждающие документы: билеты, справку из больницы или штамп о выезде в загранпаспорт. Срок отсутствия — от пяти дней до шести месяцев.

Отключение ненужных услуг. Радиоточку, домофон, кабельное телевидение и интернет можно временно отключить. У большинства операторов есть возможность приостановить договор на время отсутствия.

Полезные советы

Установите счётчики на воду и электричество.

Перекройте воду, газ и отключите электричество на щитке.

Оформите перерасчёт платы за невостребованные услуги.

Используйте субсидии и льготы, если имеете на них право.

Сдайте квартиру в аренду — расходы на коммуналку перейдут на квартирантов.

Если у квартиры несколько собственников, расходы делятся пропорционально их долям. Чтобы избежать споров, можно разделить лицевые счета через управляющую компанию. Если другие владельцы не согласны, вопрос решается через суд.

Игнорирование коммунальных платежей влечёт последствия:

пени;

отключение услуг;

судебное взыскание;

запрет на выезд;

проблемы с кредитом;

продажа жилья (в случае крупных долгов).

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