Какого цвета выбрать наряд для встречи Нового 2025 года Зеленой Деревянной Змеи: советы стилиста и астролога

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До Нового года осталось совсем немного времени, а это значит, что пора готовиться к самому яркому и долгожданному празднику. Вместе со стилистом и астрологом мы разбираемся, как одеться в новогоднюю ночь, чтобы угодить символу года — Зеленой Деревянной Змее.

Советы стилиста

-2025 будет годом Деревянной змеи, отсюда и главные рекомендации по цвету. Конечно, первый цвет — зеленый, но немаловажен оттенок: обратите внимание на холодные изумрудные, темно-зеленые и травяные цвета. Считается, что природные оттенки в этом году придутся по душе главному символу года. Но и модная индустрия показывает нам множество интересных сочетаний с изумрудным оттенком, так что в этом случае обеспечено стопроцентное попадание». — отмечает стилист Юлия Антонова.

Фото: 2025god.com

Также можно выбрать образ в серебристом цвете. Это может быть классический вариант с пайетками или более оригинальный — с крупными элементами и вышивкой. В моде этого сезона серебро во всех его проявлениях, включая обувь и аксессуары. Для ультрамодных подойдут вещи из блестящей бахромы «а-ля новогодняя мишура».

Фото: yepme.ru

Нельзя обойти стороной главный цвет сезона 2024–2025 — глубокий бордовый в разных оттенках. Он ещё несколько месяцев будет актуален, и образом в этом цвете вы ещё не раз сможете блеснуть», — уверяет стилист.

Фото: dzen.ru

Если вам по душе более сдержанные и универсальные цвета, то всегда актуален чёрный — вечная классика. Этот цвет для вечернего мероприятия очень выигрышный — загадочный и мистический, пишет rg.ru.

Рекомендации астролога

Астрологи говорят, что правильно подобранные цвета для вашего образа за новогодним столом могут привлечь удачу на весь год и способствовать росту материального благополучия.

-2025 год по восточному календарю пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Этот символ обладает сильной энергией, и выбор наряда для встречи Нового года должен гармонировать с его характеристиками: изяществом, мудростью, утонченностью и природной силой. Зеленая Змея символизирует баланс, спокойствие и интуицию, а деревянный элемент подчеркивает связь с природой и устойчивостью». — говорит астролог-прогнозист Дарья Бруин.

Рекомендации для женщин

Оттенки зелёного — от нежной фисташки до насыщенного изумрудного — способствуют гармонии и внутреннему балансу, что особенно важно в этот год, когда Змея приносит изменения и необходимость адаптации.

Коричневый и его оттенки — цвета принесут вам чувство устойчивости и помогут в реализации планов.

Кремовый, серебристый и золотистый — также рекомендуемые цвета.

Рекомендации для мужчин

Мужчинам рекомендуется встречать Новый год в одежде спокойных, но богатых природных оттенков. Допустимы небольшие акценты золотого или серебристого для завершения образа. Зелёный, коричневый, серый, болотный, тёмно-синий — вот некоторые из цветов, которые астролог рекомендует мужчинам.

Ранее мы писали, как встретить Новый 2025 год, чтобы угодить Зелёной Деревянной Змее: советы по оформлению новогоднего стола.