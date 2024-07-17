Какую выбрать обувь для жаркого лета: 5 моделей которые сберегут ваши ножки

В жаркую погоду так хочется проводить время на пляже, у бассейна или в квартире с кондиционером. Однако отпуск не длится вечно, а постоянно сидеть дома невозможно. Вместо этого можно отправиться на прогулку в парк или на набережную. Для таких прогулок нужна удобная и стильная обувь. Вот несколько моделей, которые будут актуальны этим летом.

Вьетнамки

Это лёгкая и удобная обувь, которая подойдёт для любой погоды. Вьетнамки можно носить с сарафанами, шортами, джинсами или брюками. Они также хорошо сочетаются с верхней одеждой, поэтому пригодятся прохладным вечером или ранней осенью.

Слайды

Ортопедическая обувь раньше считалась старомодной, но сейчас она стала одной из самых популярных моделей. Слайды удобны и подходят для жаркой погоды. Многие знаменитости, такие как Кайя Гербер и Кайли Дженнер, носят их почти каждый день.

Сандалии

Сандалии — самая популярная обувь летнего сезона. Но в особенно знойный период стоит избегать тяжёлых кожаных моделей и обуви из пластика. Лучше отдать предпочтение сандалиям из текстиля или качественной кожи, а также обуви на плоском ходу.

Босоножки

Для более женственных образов подойдут минималистичные босоножки. Желательно выбирать максимально открытые модели, вроде «голых» босоножек на тонких ремешках или с открытой пяткой и мысом. Босоножки классических оттенков, вроде чёрного и нюдового, помогут завершить любой лук.

Эспадрильи

Герцогиня Кембриджская часто носит эспадрильи на танкетке с летними платьями. Такая обувь помогает создать лаконичный и женственный наряд, особенно в сочетании с платьем-рубашкой или моделью длины миди с принтом. Стоит выбрать модель с лаконичным дизайном без дополнительного декора, чтобы её было легко сочетать с любым нарядом.