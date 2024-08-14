Каникулы в 2024–2025 учебном году: школа еще не началась, а уже утвердили график выходных

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило график школьных каникул на следующий учебный год. Согласно проекту производственного календаря на 2025 год, разработанному Министерством труда и социальной защиты РФ, школьников ждут непривычные каникулы с длительными перерывами и изменённым началом учебного года:

Осенние каникулы продлятся восемь дней — с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Новый учебный период начнётся во вторник, 5 ноября.

Зимние каникулы будут длиться две недели — с 30 декабря 2024 по 13 января 2025 года.

Весенние каникулы также продлятся восемь дней — с 24 по 31 марта 2025 года, а учёба возобновится со вторника, 1 апреля.

Всего у школьников будет 30 дней отдыха. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы — они смогут отдохнуть восемь дней с 17 по 24 февраля 2025 года.

Также школьники не будут учиться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года — эти дни объявлены общенациональными выходными.

Начало учебного года тоже будет необычным: торжественные линейки состоятся не 1 сентября, а в понедельник, 2 сентября. Это связано с новыми датами начала учебного процесса.

Конец учебного года запланирован на 24 мая для учеников с шестидневной учебной неделей и на 23 мая для учащихся с пятидневным графиком. Дата окончания учебного года для девятиклассников и одиннадцатиклассников будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации.