Капибары вызвали настоящий бум в интернете: кто это и почему они стали так популярны

В последнее время в интернете наблюдается повышенный интерес к капибарам – самым крупным грызунам на планете. Это связано с тем, что в Московском зоопарке у пары капибар по имени Малая и Кузьма появилось потомство. Новорождённые малыши уже начали выходить в вольер, чтобы погреться на солнышке.

Кто такие капибары

Капибары – это крупные грызуны, обитающие в Центральной и Южной Америке. Они известны своей любовью к воде и способностью долго находиться под водой благодаря особому строению мордочки. Вес капибар может достигать 65 кг, а рост – полуметра.

Капибары в России

В России капибары встречаются только в зоопарках. В Московском зоопарке живут две капибары – Малая и Кузьма. Малая родилась здесь же, а Кузьма приехал из Новосибирска.

В этом году у капибар появилось потомство, которое уже начинает выходить в вольер. Старший детёныш Малой и Кузьмы в прошлом году переехал жить в зоопарк Екатеринбурга.

Капибара мем и хит Алексея Плужникова

Невозмутимое выражение мордочки и милые повадки сделали капибар популярными в интернете. Пользователи начали активно тиражировать фотографии животных со смешными подписями. В России зверьки обрели дополнительную популярность благодаря шуточной песне Алексея Плужникова «Капибара».

«Этот зверек реально крутой. Он так бегает, типо тупой, но он реально капибара-бой», – поётся в песне, которая стала хитом. Более 14 миллионов просмотров в YouTube и тысячи роликов, где люди по всему миру напевают эту песню.

Сейчас в сети можно встретить мемы с капибарами, видео с ними и даже сувенирную продукцию с изображением этих милых грызунов.

Почему капибары так популярны

Феноменом капибар стала их дружелюбность. Например, они спокойно уживаются с обезьянами, которые едят насекомых из их шерсти. В дикой природе капибар можно встретить с птицей на спине. Более того, иногда эти животные делят водоём с аллигаторами. Капибары Московского зоопарка тоже не остались одни – они живут вместе с ламой и викуньей (дикий родственник альпаки).

Даже людей капибары абсолютно спокойно подпускают к себе. Однако если кто-то попытается подойти к их потомству, то животные будут отчаянно защищать своих малышей, отпугивая врагов лаем.