Кавер-группа «Монако Джем» чудом избежала трагедии в авиакатастрофе: фото

Популярная кавер-группа «Монако Джем», известная своими выступлениями на шоу «Голос», оказалась в центре авиакатастрофы. Самолёт Ан-2, на борту которого находились музыканты, совершил жёсткую посадку в лесу вскоре после взлёта из посёлка Солнечный в Якутии. По предварительной информации, летели они с корпоратива золотодобытчиков сегодня утром 24 августа 2024 года.

По предварительной версии, причиной происшествия стал отказ двигателя. Пилотам удалось совершить аварийную посадку и избежать серьёзных последствий. На борту находилось 11 человек, включая восьмерых музыкантов группы «Монако Джем».

К счастью, никто не пострадал. В данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

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