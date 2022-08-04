4 августа 2022



Каждый пятый орловчанин мечтает о смене начальства

От увольнения по собственному желанию орловчане чаще всего готовы отказаться при условии повышении зарплаты. Однако каждый пятый мог бы остаться на прежнем месте работы в случае смены непосредственного руководителя.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представителей экономически активного населения из Орла, имеющих опыт увольнения по собственному желанию.

Чаще всего от увольнения может удержать повышение зарплаты: в этом случае свое решение об уходе с последнего места работы могли бы пересмотреть 39% орловчан. Каждый пятый (19%) не исключает, что остался бы в компании в случае смены непосредственного руководителя. Гарантии соблюдения прав работника (оплата переработок, «белая» зарплата, нормированный рабочий день и т. п.) могли бы изменить решение об увольнении 11% опрошенных.

Для 7% значимым аргументом в пользу продолжения работы стало бы повышение в должности, для 5% — изменение атмосферы в коллективе, для 4% — отсутствие задержек зарплаты. По 3% опрошенных признались, что удержать их от увольнения мог бы удобный график, отсутствие личных проблем и возможность брать отпуск в удобное время. Еще 2% остался бы, если бы имел возможность работать ближе к дому. Для 9% значимыми могли бы стать другие факторы: упоминались отмена обязательной вакцинации от коронавируса, корпоративное обучение, предоставление компенсационного пакета, стабильность, возможность удаленной работы, перевод в другой отдел и проч.
Ничто не удержало бы от увольнения каждого восьмого респондента (13%).
В случае смены руководителя пересмотреть свое решение об увольнении чаще готовы мужчины, а в случае установления удобного графика и соблюдения прав работников — женщины. Тех, кого ничто не могло бы удержать от ухода с последнего места работы, также больше среди представительниц прекрасного пола.

 

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Опубликовано 04 Авг 2022 в 14:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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