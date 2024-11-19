Китайские девушки ввели новый тренд на лопоухость: видео

t.me/shot_go

Новый тренд из Китая: девушки нарочно делают себя лопоухими. Одни обращаются к косметологам, другие заказывают специальные наклейки. В интернетах уверены, что за бьюти-трендом последовала и жена Александра Цекало, уши которой резко увеличились в разы, сообщает и прилагает видео t.me/shot_go.

Оттопыренные уши сейчас сводят с ума китайских модников. Тренд запустила местная известная блогерша Чэнь Цзянан. Говорит, что так она выглядит моложе, а её лицо стройнее. По классике за лидеркой мнений последовали и остальные модники. Недавно с такими же ушами была замечена жена Цекало — подписчики уверены, что она стала жертвой тренда и сделала пластическую операцию на ушах.

В России девчонки пока балуются специальными наклейками, чтобы испробовать тренд на себе. По словам пластических хирургов, в клиниках пока что чаще наоборот — убирают лопоухость. Но это пока.