Кладбищенская сага

№25 (694) от 3 августа 2022 г.

Неудовлетворительная уборка городских кладбищ превратилась в Орле в многолетнюю нерешаемую проблему. Город выделяет на содержание мест захоронения не столько средств, сколько необходимо, а столько, сколько позволяет скудный бюджет. Это, пожалуй, основное, что надо знать для понимания истоков проблемы с завалами мусора в городских некрополях. В очередной раз проблему обсудили в ходе заседания профильного комитета горсовета.

По отчётам все хорошо

Как рассказал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Алексей Мельников, с 30 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года между УКХ и ИП Стерликовой были заключены муниципальные контракты на содержание кладбищ. Суммы контрактов – от 400 тысяч до 7,5 миллиона. За время их действия, по словам чиновника, были убраны от снега как гражданские кладбища, так и воинские захоронения. Разметены и посыпаны песком дорожки, вручную убран и вывезен мусор из труднодоступных мест, суммарно убраны 910 тонн отходов. На городских кладбищах обустроено 19 контейнерных площадок. Размещено 59 контейнеров и 28 крупногабаритных бункеров. С 12 апреля между УКХ и еще одним индивидуальным предпринимателем заключен еще один контракт (на сумму чуть более полумиллиона) на снос 26 аварийных и распиловку с последующим вывозом 10 упавших деревьев. Кроме этого, в рамках ведомственной целевой программы шел ремонт воинских захоронений. На 26 объектах обновили покраску, отремонтировали ограждения, помыли памятники и стелы, обновили надписи, скосили бурьян и посадили цветы. В планах до конца года вывезти еще 400 тонн отходов с территорий кладбищ и воинских захоронений, снести 15 аварийных и распилить 4 упавших дерева. Кроме того, в муниципальный контракт включен ежемесячный покос травы на воинских захоронениях, ремонт контейнерных и бункерных площадок, а также установка новой площадки. Также в контракт включена уборка дорожек от снега, завоз песка и посыпка пешеходных дорожек во время гололеда.

В действительности всё иначе

После бодрого доклада депутаты начали задавать вопросы. Например, почему отчеты чиновников не совпадают с реальным положением дел? В частности, речь шла об Афанасьевском кладбище. Как пояснил начальник УКХ Юрий Писарев, город в связи с доведением дополнительных лимитов направил во все МУПы письма с предложением заключить муниципальный контракт на уборку кладбищ. Кто-то ответил, кто-то нет. Конкретно от «Зеленстроя» и МУП РОУ пришли отказы. Речь, кстати, шла о сумме в 2,4 миллиона рублей, на которую город готов был заключить прямой договор и дать заработать МУПам. Но в итоге МУПы отказались от такого предложения. Город занялся поиском коммерческой организации. Но и коммерсанты не горят желанием заключать контракт за такую сумму, – пояснил Писарев. Временной разрыв между сроками окончания старого контракта и заключением нового составил порядка двух недель. За это время успело накопиться приличное количество мусора, так что победителю очередного конкурса придется с ходу включиться в серьезную работу.

Похожая ситуация с вывозом мусора. Перевозчики не горят желанием браться за эту работу. По словам Писарева, проблема в том, что зачастую сами же орловцы не доносят мусор до контейнерных площадок. В итоге образуются несанкционированные скопления в местах, откуда машина вывезти мусор не может. Как следствие – в уборке кладбищ все больше применяется ручной труд, и это отпугивает потенциальных подрядчиков, изначально готовых вывезти отходы из мест захоронений. Перевозчики соглашаются вывозить мусор исключительно по схеме «приехать и забрать бункеры и контейнеры».

Депутат Сергей Себякин напомнил, что еще недавно в Орле все кладбища убирало специализированное муниципальное предприятие. Сейчас же складывается удивительная картина: один убирает, второй вывозит, третий пилит, четвертый косит и так далее. Писарев отметил, что все упирается в неконкурентные расценки на выполнение работ по содержанию кладбищ. Так, например, погрузку одной тонны мусора оценивают в 400 рублей. Как можно найти подрядчика, готового вручную вытащить с кладбища и погрузить в машину тонну мусора за 400 рублей? – задал риторический вопрос Писарев. Депутат Себякин давил на то, что все расчеты по уборке должны базироваться на основе паспортов кладбищ. Ему возразили, что теоретически можно рассчитать, сколько мусора образуется за неделю, месяц и год. Вот только в реальной жизни орловцы посещают кладбища нерегулярно. Обычно есть несколько сезонных «пиков», когда народ массово идет навещать могилы умерших родственников. Именно в эти «пики» и образуются завалы отходов, так как перевозчики физически не успевают все вывезти. Город старается спланировать вывоз с учетом такой активности. Вот только как быть с тем, что Юрий Писарев своими глазами наблюдал, как восьмикубовый бункер наполнился под завязку менее чем за два часа?

Прекрасное далёко

Возвращаясь к истории, когда МУПы занимались всеми вопросами содержания городских кладбищ, руководитель УКХ заявил, что теперь ситуация изменилась – городские предприятия отказываются выполнять эту работу. Депутат Себякин возмутился: «Муниципальные предприятия отказываются? Что это такое? Вы что, не управляете МУПами?» – «Не управляем», – честно признался Писарев. Он опять повторил ранее высказанную мысль, что выделенные деньги в первую очередь уходят на уборку скопившегося ранее мусора. Чтобы войти в нормальный ритм, нужно сначала «добить» все «хвосты», оставшиеся с прошлых месяцев. К тому же чиновникам не удается достаточно точно спланировать объемы средств, необходимые на текущую уборку. Ситуация меняется слишком быстро. И многие расчеты показывают, что подрядчики не соглашаются на ранее просчитанные суммы. Не исключен вариант, что даже те подрядчики, которые согласятся работать по новым тарифам, все равно не выполнят работу в полном объеме. История с переходящими остатками будет повторяться? – опять прозвучал риторический вопрос.

Власти запросили в этом году на уборку кладбищ 17 миллионов, то есть практически в два раза больше, чем годом ранее. И при этом опять нет никаких гарантий, что на кладбищах будет порядок, так как есть проблема с учетом объема несанкционированных свалок, которые образуются на территории кладбищ. Как мы уже упоминали, ручная уборка и вывоз тонны отходов стоит 400 рублей. Убрать тонну мусора механизированным способом стоит 60 рублей. Из-за такой существенной разницы и возникают проблемы: власти просто не могут предугадать: донесут ли граждане мусор с кладбища до оборудованного контейнера или свалят его там, откуда придется доставать долго и дорого.

Между тем Сергей Себякин продолжал настаивать на том, чтобы после всех предполагаемых реорганизаций, слияний и переименований МУП РОУ все же занялось своими прямыми обязанностями, а именно – поддержанием порядка на кладбищах: уборкой, содержанием и т.д. Ведь именно для этого профильные МУПы и создавались. Заммэра Вадим Ничипоров возразил, что законодательство изменилось. Теперь все эти виды работ власти обязаны выставлять на торги и определять победителя на конкурентных процедурах. И это касается не только МУП РОУ, но и других МУПов. На аукционы выставляют буквально все: и уборку кладбищ, и уборку улиц, и спил деревьев, и посадку цветов. Власти не могут обязать МУП «Зеленстрой» сажать цветы, равно как не могут вернуть прошлое и поручить МУП РОУ делать все работы на кладбище, – отметил Ничипоров. Депутаты возразили, что по факту как раз получается ровно наоборот: именно «Зеленстрой» сажает цветы, «Спецавтобаза» убирает улицы и только МУП РОУ каким-то чудом удается избегать заботы о кладбищах.

На будущее депутаты попросили администрацию делать разбивку в планировании на год более детальной, прописывая, сколько требуется средств на текущее содержание кладбищ без учета свалок. Сколько требуется на уборку образовавшихся на кладбищах свалок. Сколько нужно на вывоз ранее скопившегося мусора и так далее. Такая разбивка сделает расчеты прозрачнее, и депутатам будет проще обосновать выделение дополнительных средств из бюджета. Потому что, когда деньги закладываются одной строкой, постоянно возникают одни и те же вопросы. Кстати, по итогам комитета депутаты признали работу администрации города по содержанию кладбищ неудовлетворительной.

Сергей МИЛЯХИН

Тем временем:

Орловская епархия занялась утилизацией старых крестов на кладбищах

В Орловской области начали масштабно решать проблему утилизации кладбищенских крестов и бережного отношения к христианским святыням. Теперь за каждым кладбищем в Орле и районах области закреплены приходы, которые будут заниматься сбором и утилизацией «отслуживших» крестов. Закрепленные храмы также будут проводить разъяснительную работу с посетителями кладбищ. Нередко после установки памятников на могилах усопших их родные и близкие не знают, что делать с «отслужившими» крестами. Зачастую их просто выбрасывают в мусорные кучи, тем самым оскверняя святыни. Теперь же ситуация должна измениться.

Прихожане орловских храмов, православные волонтеры и священники уже включились в работу. В течение месяца «невостребованные» кладбищенские кресты вывезут со всех крупных погостов. Помощь пообещали оказывать местные администрации и организации, обслуживающие кладбища. Первыми площадками, на которых собирали кресты в прошедшую субботу, стали кладбища Орловского муниципального округа. На Пашковском кладбище близ села Плещеево, более известном как кладбище «Березки», работали прихожане и волонтеры гарнизонного Казанского храма при Академии ФСО в Орле. А на кладбище в селе Образцово сбор святынь проводил приход храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который находится в микрорайоне Зареченском города Орла. В течение дня с обоих погостов удалось вывезти несколько машин с могильными крестами.

Собранные в этот раз святыни отвезли в скит Свято-Успенского мужского монастыря Орла в деревне Азаровке. Здесь их сожгут в непопираемом месте, соблюдая все требования пожарной безопасности. Сжигать ветхие святыни — обычай православной церкви. Кстати, в ближайшее время места для сбора крестов оборудуют возле кладбищенских храмов и часовен. А на кладбищах, где храмов нет, устроят площадки с информационными указателями, – рассказали в пресс-службе орловской митрополии.